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İETT'de otobüsünde düşen yaşlı adam hayatını kaybetti: O anlar kamerada

İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsünde ayakta yolculuk yapan 81 yaşındaki emekli mühendis Enver Eliçin, aracın seyir halinde olduğu esnada dengesini kaybederek yere düştü. Omuriliğinden ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otobüs şoförü M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İETT'de otobüsünde düşen yaşlı adam hayatını kaybetti: O anlar kamerada

İstanbul'da İETT otobüsünde ayakta seyahat eden yolculardan 81 yaşındaki emekli mühendis, araç içinde dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İETT'de otobüsünde düşen yaşlı adam hayatını kaybetti: O anlar kamerada-1 İETT otobüsünde feci ölüm kamerada!


İddiaya göre, dün Sarıyer ilçesi Poligon Mahallesi-Kabataş hattı seferini yapan 58A numaralı İETT otobüsünde ayakta yolculuk yapan 81 yaşındaki emekli mühendis Enver Eliçin, ön kapıya yakın bölümde bulunduğu sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Sarıyer'de İETT otobüsünde düşen 81 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti (Haberin görüntüleri DHA'dan alınmıştır)Sarıyer'de İETT otobüsünde düşen 81 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti (Haberin görüntüleri DHA'dan alınmıştır)

Bir yolcu yaşlı adamın yanına koşarken şoförün de aracı durdurarak sağlık ekiplerine haber verdiği öğrenildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken omuriliğinden ağır yaralandığı belirtilen Eliçin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İETT'de otobüsünde düşen yaşlı adam hayatını kaybetti: O anlar kamerada-3


Olayla ilgili görüntüler incelenirken otobüsün hızının düşük olduğu, ifadesi alınan otobüs şoförü M.B.'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili incelemeler sürerken Enver Eliçin'in düştüğü anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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