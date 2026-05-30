Facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan İETT ortalığı savaş alanına çevirdi
Beylikdüzü’nde freni boşaldığı öne sürülen İETT otobüsü kontrolden çıkarak park halindeki TIR ve otomobile çarptı. Şiddetli çarpışmada yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
FRENİ BOŞALAN OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI
Kaza, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 144. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen İETT otobüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle freni boşaldı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otobüs, hızla savrularak yol kenarında park halinde bulunan TIR ve otomobile çarptı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmada yaralanan otobüs şoförü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.