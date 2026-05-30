Facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan İETT ortalığı savaş alanına çevirdi

Beylikdüzü’nde freni boşaldığı öne sürülen İETT otobüsü kontrolden çıkarak park halindeki TIR ve otomobile çarptı. Şiddetli çarpışmada yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Beylikdüzü'nde seyir halindeki bir İETT otobüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak park halindeki TIR ve otomobile çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralandı.

Beylikdüzü'nde İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı

Beylikdüzü'nde yokuş aşağı indiği sırada freni boşalan İETT otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

FRENİ BOŞALAN OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 144. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen İETT otobüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle freni boşaldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otobüs, hızla savrularak yol kenarında park halinde bulunan TIR ve otomobile çarptı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmada yaralanan otobüs şoförü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Meryem Kartal

