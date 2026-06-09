Midas çekiliş sonucu belli oldu! Iphone 17 pro talihlisi kim oldu?
Midas Nisan 2. Dönem çekiliş sonuçları açıklandı! 7.354 kişinin katıldığı çekilişte şanslı kişi belli oldu. iPhone 17 Pro 256 GB kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi ve detaylar haberimizde...
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- Midas Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenen çekilişte Apple iPhone 17 Pro 256 GB'ın asil talihlisi Esmanur Sarıtepe (Sivas), yedek talihlisi Büşra Korkusuz (Manisa) oldu.
- Çekiliş 03.06.2026 tarihinde yapıldı ve 7.354 kişi katıldı.
- Asil talihlilerin 24.06.2026, yedek talihlilerin 09.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopisi ve iletişim bilgileriyle U2 Tanıtım'a başvurması gerekiyor.
- İkramiye son teslim tarihi 31.08.2026 olarak belirlendi.
- Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi ve yasal yükümlülükler ikramiye kazanan talihlilere ait.
Midas 2. dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte Iphone 17 Pro 256 GB kazanan asil ve yedek talihliler:
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Ürün
|Asil Talihlisi
|Yedek Talihlisi
|Apple iPhone 17 Pro 256 GB
|Esmanur Sarıtepe / Sivas
|Büşra Korkusuz / Manisa
Bu kampanya MPİ'nin 16.04.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-89146 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 03.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 7.354 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 24.06.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 09.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Midas Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.08.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.