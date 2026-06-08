Fatih'te 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti
Fatih’te tramvay durağında raylara düşen 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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- Fatih Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi'nde 6 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed M.M., T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında raylara düşerek vücut bütünlüğü bozulduğu için hayatını kaybetti.
- Çocuğun cansız bedeni, polis ve itfaiye ekipleri tarafından tramvay altından çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- Olay, saat 19.00'da tramvayın durağa geldiği sırada meydana geldi ve çevredeki vatandaşların ihbarıyla ekipler sevk edildi.
- Kaza nedeniyle tramvay hattında ulaşım aksamaları yaşanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınarak incelemeler tamamlandıktan sonra cenaze prosedürleri başlatıldı.
Fatih'te raylara düşen 6 yaşındaki çocuk, tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Fatih'te feci ölüm: Raylara düşen 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında can verdi
VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ BOZULARAK HAYATINI KAYBETTİ
Kaza, saat 19.00'da Fatih Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay durağa geldiği sırada 6 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed M.M. raylara düştü. Tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklenen Muhammed M.M., vücut bütünlüğü bozularak olay yerinde hayatını kaybetti.
ADLİ TIBBA KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla tramvay altında sıkışan çocuğun cansız bedeni çıkarıldı.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Muhammed M.M'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler bölgeye şerit çekerek, geniş kapsamlı güvenlik önlemleri aldı.
Kaza nedeniyle tramvay hattında aksamalar yaşanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.