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Fatih'te 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti

Fatih’te tramvay durağında raylara düşen 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Fatih'te 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti
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  • Fatih Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi'nde 6 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed M.M., T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında raylara düşerek vücut bütünlüğü bozulduğu için hayatını kaybetti.
  • Çocuğun cansız bedeni, polis ve itfaiye ekipleri tarafından tramvay altından çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
  • Olay, saat 19.00'da tramvayın durağa geldiği sırada meydana geldi ve çevredeki vatandaşların ihbarıyla ekipler sevk edildi.
  • Kaza nedeniyle tramvay hattında ulaşım aksamaları yaşanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
  • Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınarak incelemeler tamamlandıktan sonra cenaze prosedürleri başlatıldı.

Fatih'te raylara düşen 6 yaşındaki çocuk, tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih'te 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti-1 Fatih'te feci ölüm: Raylara düşen 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında can verdi

Fatih'te tramvayın altında kalarak ölen çocuğun cenazesi adli tıbba kaldırıldı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)Fatih'te tramvayın altında kalarak ölen çocuğun cenazesi adli tıbba kaldırıldı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)
VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ BOZULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, saat 19.00'da Fatih Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay durağa geldiği sırada 6 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed M.M. raylara düştü. Tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklenen Muhammed M.M., vücut bütünlüğü bozularak olay yerinde hayatını kaybetti.

Fatih'te 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti-3

ADLİ TIBBA KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla tramvay altında sıkışan çocuğun cansız bedeni çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Muhammed M.M'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler bölgeye şerit çekerek, geniş kapsamlı güvenlik önlemleri aldı.

Kaza nedeniyle tramvay hattında aksamalar yaşanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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