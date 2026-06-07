Sıfır Atık Forumu'nda gündem iklim değişikliği! Gençler daha fazla etkileniyor

Manasi Kumar, gençlerin iklim kaynaklı stres ve kaygıdan daha fazla etkilendiğini vurguladı.

Bahçeşehir Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özge Karadağ'ın moderatörlüğünü yaptığı panele, New York Üniversitesi Grossman Tıp Okulu Nüfus Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Manasi Kumar, Haydar Aliyev Vakfı Gençlik Organizasyonları ve Gönüllü Hareketlerle Çalışma Bölümü Başkanı Aydan Ramazanova, Let's Do It World / World Cleanup Day Başkanı ve Küresel Topluluk Lideri Heidi Solba, Sunway Üniversitesi Sunway Gezegen Sağlığı Merkezi Araştırma Analisti Alaa' Binti Zain Al-Aabideen ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çevresel Koruma ve Sürdürülebilirlik Teknik Uzmanı Megha Rathi konuşmacı olarak katıldı.

İklim politikaları ile sağlık politikalarının birlikte ele alınması gerektiğini dile getiren Rathi, COP süreçlerinde sağlık sistemlerinin dayanıklılığının artık daha fazla gündeme geldiğini anlattı.

Megha Rathi, sağlık sistemlerinin iklim değişikliğine yalnızca maruz kalmadığını, aynı zamanda krizin sorumlularından biri olduğunu belirterek, "Sağlık sektörü küresel emisyonların yaklaşık yüzde 5'inden sorumlu. Aynı zamanda ciddi miktarda atık üretiyor." dedi.

GENÇLER İKLİM KAYNAKLI STRES VE KAYGIDAN DAHA FAZLA ETKİLENİYOR



Manasi Kumar, özellikle düşük gelirli topluluklar ile gençlerin iklim kaynaklı stres ve kaygıdan daha fazla etkilendiğine dikkati çekerek, "Afetler, altyapı kırılganlığı ve eşitsizlikler ruh sağlığı hizmetlerine erişimi zayıflatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ruh sağlığı alanındaki yatırım eksikliğine işaret eden Kumar, okul temelli sosyal programların ve dijital çözümlerin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu, ayrıca gençlerin sürece katılımının kaygıyı azaltarak eylem kapasitesini artırdığını ifade etti.



