Sıfır Atık Forumu’nun ikinci gününde gıda güvenliği ve şehirler öne çıktı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı ve TSK bünyesinde 2018 yılından bu yana sıfır atık uygulamalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile COP31 Gençlik Elçisi Sally Higgins'in katıldığı Gençlik Oturumu'nda gençlerin iklim ve sürdürülebilirlik alanındaki rolü ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünya genelinde üretilen gıdanın yaklaşık üçte birinin sofralara ulaşmadan kaybedildiğini ve bunun küresel ekonomiye yıllık 1 trilyon dolarlık zarar verdiğini açıkladı.

Sıfır Atık Forumu ikinci gününde kamu, özel sektör, akademi, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da gün boyunca çeşitli oturumlara katılarak ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kamu, özel sektör, akademi, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren forum kapsamında gün boyunca şehirlerin dönüşümdeki rolünden gençliğin iklim eylemindeki yerine, gıda kayıplarından döngüsel ekonomiye kadar birçok başlık ele alındı.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen küresel sıfır atık hareketinin en önemli uluslararası buluşmalarından biri olan Sıfır Atık Forumu, ikinci gününde de yoğun katılımla devam etti.

Panelde, kentlerin kaynakları tasarlama, tüketme, inşa etme ve yönetme biçimlerinin sürdürülebilir gelecek üzerindeki etkisine dikkat çekilirken; iklim eylemi, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kentsel dönüşüm alanlarında uygulanabilir çözümlerin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Forumun ikinci gününde gerçekleştirilen Şehirler Günü Paneli'nin açılışı, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş tarafından yapıldı.

GENÇLER DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN AYNI MASA ETRAFINDA BULUŞTU

Forum kapsamında düzenlenen Gençlik Oturumu, gençlerin iklim, çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki rolünü merkeze alan önemli değerlendirmelere sahne oldu.

Oturumda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, COP31 Gençlik Elçisi Sally Higgins, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir konuşmacı olarak yer aldı.

Forumun ulaştığı uluslararası etkiye dikkat çeken Ağırbaş, 183 ülkeden katılımcının yer aldığını ve etkinliğe 5 binden fazla kişinin ilgi gösterdiğini belirterek, "Bizim, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde tek bir hayalimiz var. Daha yaşanabilir, daha müreffeh ve daha adil bir dünya istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki eşitsizliklere ve gıdaya erişim sorunlarına değinen Ağırbaş, forumun dezavantajlı grupların sesini küresel ölçekte duyurabilmeleri için önemli bir platform sunduğunu vurguladı.

Ağırbaş, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan adaletsizliklere dikkat çekerek, "Dünyanın tek bir kurtuluşu var. Ortak fikir, ortak faydayla dünyadaki halklar olarak beraber omuz omuza çalışırsak adil bir dünyayı inşa etmemiz mümkün." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise gençlerin çevre ve sosyal projelere aktif katılımını destekleyen çalışmalara değinerek, Türkiye genelinde faaliyet gösteren gençlik merkezlerinin önemine dikkat çekti.

Bakan Bak, sıfır atık hareketinin kurumsallaşmasına ilişkin değerlendirmesinde, "Sıfır Atık Vakfı'nın kurulması, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde böyle bir sürecin başlatılması çok kıymetli ve çok önemli." ifadelerini kullandı.