Türkiye’den dünyaya çevre hamlesi: Başkan Erdoğan Sıfır Atık Forumu'nun önemini anlattı

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan 'ın himayelerinde düzenlenen Sıfır Atık Forumu, üç gün boyunca dünyanın dört bir yanından gelen liderleri, karar vericileri, akademisyenleri, yerel yönetim temsilcilerini, gençleri ve sivil toplum kuruluşlarını aynı hedef etrafında buluşturdu.

"Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi" temasıyla gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu'nun kapanışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan Hanımefendi, çok sayıda bakan ve milletvekili ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş'ın da katıldığı gala programıyla yapıldı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Erdoğan, forumun ortaya koyduğu uluslararası birlikteliğin ve uygulama odaklı yaklaşımın son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

"FORUM, ÇEVRE VE İKLİM ALANINDAKİ KÜRESEL İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİREN ÖNEMLİ BİR PLATFORM"

Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul'da böylesine kapsamlı bir organizasyonun kapanışında yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden gelen konuklara teşekkür eden Erdoğan, forumun çevre ve iklim alanındaki küresel iş birliğini güçlendiren önemli bir platform haline geldiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, forum boyunca döngüsel ekonomiden iklim dostu üretim modellerine, atığın ekonomik değere dönüştürülmesinden kaynak verimliliğine kadar çok sayıda stratejik başlığın ele alındığını belirterek, bu kapsamlı organizasyonun hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti. Erdoğan, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Sıfır Atık Vakfı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.