"Şölen Çikolata Fabrikası Ziyareti" çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler tam liste 2026
Şölen Çikolata’nın düzenlediği ve binlerce kişinin katılım sağladığı "Şölen Çikolata Fabrikası Ziyareti" çekilişinde heyecanla beklenen sonuçlar ilan edildi. Noter huzurunda yapılan çekilişle, 50 asil ve 50 yedek talihli netleşti. İşte Türkiye'nin dört bir yanından kazanan isimlerin ve şehirlerinin tam listesi...
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- Şölen Çikolata Fabrikası Ziyareti çekilişinin sonuçları açıklandı.
- Çekilişte 50 asil ve 50 yedek katılımcı belirlendi.
- Asil kazananlar arasında Trabzon'dan Şule Asude Alioğlu, Sakarya'dan Veysel Ensar Yıldız ve Kırıkkale'den Selma Altunok ilk üç sırada yer aldı.
- Kazananların çoğunluğu İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya ve Tekirdağ illerinden oldu.
- Yedek kazananlar arasında Çanakkale'den Halil Turker, İstanbul'dan Filiz Kırmızıgül ve Kahramanmaraş'tan Fulya Ece Dilekçi ilk üç sırada bulunuyor.
Şölen Çikolata Fabrikası Ziyareti çekiliş sonuçları belli oldu. Büyük merakla beklenen çekiliş sonuçları açıklandı. İşte kazanan asil ve yedek isimler...
ŞÖLEN ÇİKOLATA FABRİKASI ZİYARETİ ÇEKİLİŞİNDE ASİL TALİHLİLER
|Sıra
|Adı Soyadı
|Şehir
|1
|Şule Asude Alioğlu
|Trabzon
|2
|Veysel Ensar Yıldız
|Sakarya
|3
|Selma Altunok
|Kırıkkale
|4
|Ömer Katfar
|İstanbul
|5
|Emine Kartal
|Yozgat
|6
|Duygu Eren
|İstanbul
|7
|Zeynep Ünal
|Bursa
|8
|Elif Göksoy
|İstanbul
|9
|Esma Toprak
|İstanbul
|10
|Fatma Betül Caner
|Ankara
|11
|Hasret Asarkaya
|İstanbul
|12
|Ali Artut
|İstanbul
|13
|Ersin Şimşek
|Tekirdağ
|14
|Neslihan Kaya
|Gaziantep
|15
|Ebru Kula
|Manisa
|16
|Zekiye Benderlioğlu
|İstanbul
|17
|Volkan Özmen
|Kocaeli
|18
|Hasan Daştan
|Ankara
|19
|Merve Tarlıdil
|İstanbul
|20
|Funda Özcan
|Bursa
|21
|Tayfun Çelik
|Ankara
|22
|Ayşe Koçyiğit
|Kahramanmaraş
|23
|Mehmet Karataş
|Gaziantep
|24
|Abdullah Albayrak
|Ankara
|25
|Samet Keser
|Konya
|26
|Derya Uysal
|Muğla
|27
|Şerife Fırat
|Konya
|28
|Kenan Yılmaz
|Gaziantep
|29
|Hacer Turhan
|İstanbul
|30
|Nazlı Güleryüz
|İstanbul
|31
|Anıl Akdağ
|İstanbul
|32
|Emre Uğur
|İzmir
|33
|Dilek Üstün
|İstanbul
|34
|Feride Köylü
|Adana
|35
|Ebru Çakıl
|İstanbul
|36
|Taner Sarıçam
|İzmir
|37
|Selver Davutoğulları
|İstanbul
|38
|Meral Tansu Ayışık
|İstanbul
|39
|Melike Üsküplü
|Eskişehir
|40
|Murat Karadağa
|Kocaeli
|41
|Yaşar Erkek
|Konya
|42
|Sevda Sancar
|İstanbul
|43
|Ersin Sezer
|Tekirdağ
|44
|Yasemin Akyüz
|Tekirdağ
|45
|Yeliz Karaman Bıçak
|Tekirdağ
|46
|Sinan Özkonyalı
|Konya
|47
|Kevser Delibaşı
|İstanbul
|48
|Ali Savsar
|Denizli
|49
|Aslıhan Akgül Yılmaz
|İstanbul
|50
|Hüseyin Uygar Çolak
|Uşak
ŞÖLEN ÇİKOLATA FABRİKASI ZİYARETİ ÇEKİLİŞİNDE YEDEK TALİHLİLER
|Sıra
|Adı Soyadı
|Şehir
|1
|Halil Turker
|Çanakkale
|2
|Filiz Kırmızıgül
|İstanbul
|3
|Fulya Ece Dilekçi
|Kahramanmaraş
|4
|Zübeyde Uyanık
|İstanbul
|5
|Melek Mutluer
|İstanbul
|6
|Ceylan Yıldırım
|Mersin
|7
|Reşide Baş
|İstanbul
|8
|Huseyin Aktas
|İstanbul
|9
|Büşra Bulut
|Gaziantep
|10
|Merve Baran
|İstanbul
|11
|Funda Başak
|İstanbul
|12
|Özlem Çakır
|Samsun
|13
|Regaip Kandili Er
|Afyonkarahisar
|14
|Gülten Gördes
|Afyonkarahisar
|15
|Özge Ekinci
|Adana
|16
|Kazım Canpolat
|İstanbul
|17
|Şeydanur Şanlı
|Gaziantep
|18
|Seyhan Kaptan
|Ankara
|19
|Deniz Say
|Çanakkale
|20
|Muhammed Çetin
|İzmir
|21
|Şule Çelikkıran Koçak
|Muğla
|22
|Bilal Kaplan
|Mersin
|23
|Nuray Cansu Filiz Taşdemir
|Kocaeli
|24
|Onur Aktaş
|Diyarbakır
|25
|Buse Özbay Kulaberoğlu
|İstanbul
|26
|Emel Temelli
|İstanbul
|27
|Zülal Ölmez
|İstanbul
|28
|M.Yiğit Işık
|Ankara
|29
|Neval Peker Genç
|İstanbul
|30
|Hatice Küçük
|İstanbul
|31
|Yunus Bal
|Ankara
|32
|Emine Dalgalı
|Konya
|33
|Cesur Akyüz
|İstanbul
|34
|Hümeyra Yüzügüleç
|İstanbul
|35
|Kamile Yıldız Elmas
|Şanlıurfa
|36
|Ali Eroğlu
|İstanbul
|37
|Feyzullahnursen Kahraman
|Kütahya
|38
|Nadir Şimşek
|Ankara
|39
|Aslı Karakış
|İzmir
|40
|Meral Adhan
|İstanbul
|41
|Mürüvvet Kozak
|İstanbul
|42
|Sena Nur Doğrul
|Ankara
|43
|Mehmet Sahir Yıldırım
|Hakkari
|44
|Melih Baş
|Ankara
|45
|Yasemin Yeşilyurt
|Diyarbakır
|46
|Eslin Sögüt
|İstanbul
|47
|Ayhan Yiğit
|Ankara
|48
|İlhan Şimşek
|Sakarya
|49
|Seda Salık
|İstanbul
|50
|Salah Eddin Hannan
|İstanbul
Bu kampanya MPİ'nin 20.04.2026 tarihli E-40453693-255.01.02-89393 izniyle düzenlenmiştir. 02.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 2.235 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 23.06.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 8.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 8.08.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
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