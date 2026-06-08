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"Şölen Çikolata Fabrikası Ziyareti" çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler tam liste 2026

Şölen Çikolata’nın düzenlediği ve binlerce kişinin katılım sağladığı "Şölen Çikolata Fabrikası Ziyareti" çekilişinde heyecanla beklenen sonuçlar ilan edildi. Noter huzurunda yapılan çekilişle, 50 asil ve 50 yedek talihli netleşti. İşte Türkiye'nin dört bir yanından kazanan isimlerin ve şehirlerinin tam listesi...

Giriş Tarihi:
"Şölen Çikolata Fabrikası Ziyareti" çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler tam liste 2026
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  • Şölen Çikolata Fabrikası Ziyareti çekilişinin sonuçları açıklandı.
  • Çekilişte 50 asil ve 50 yedek katılımcı belirlendi.
  • Asil kazananlar arasında Trabzon'dan Şule Asude Alioğlu, Sakarya'dan Veysel Ensar Yıldız ve Kırıkkale'den Selma Altunok ilk üç sırada yer aldı.
  • Kazananların çoğunluğu İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya ve Tekirdağ illerinden oldu.
  • Yedek kazananlar arasında Çanakkale'den Halil Turker, İstanbul'dan Filiz Kırmızıgül ve Kahramanmaraş'tan Fulya Ece Dilekçi ilk üç sırada bulunuyor.

Şölen Çikolata Fabrikası Ziyareti çekiliş sonuçları belli oldu. Büyük merakla beklenen çekiliş sonuçları açıklandı. İşte kazanan asil ve yedek isimler...

ŞÖLEN ÇİKOLATA FABRİKASI ZİYARETİ ÇEKİLİŞİNDE ASİL TALİHLİLER

"Şölen Çikolata Fabrikası Ziyareti" çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler tam liste 2026-1

SıraAdı SoyadıŞehir
1Şule Asude AlioğluTrabzon
2Veysel Ensar YıldızSakarya
3Selma AltunokKırıkkale
4Ömer Katfarİstanbul
5Emine KartalYozgat
6Duygu Erenİstanbul
7Zeynep ÜnalBursa
8Elif Göksoyİstanbul
9Esma Toprakİstanbul
10Fatma Betül CanerAnkara
11Hasret Asarkayaİstanbul
12Ali Artutİstanbul
13Ersin ŞimşekTekirdağ
14Neslihan KayaGaziantep
15Ebru KulaManisa
16Zekiye Benderlioğluİstanbul
17Volkan ÖzmenKocaeli
18Hasan DaştanAnkara
19Merve Tarlıdilİstanbul
20Funda ÖzcanBursa
21Tayfun ÇelikAnkara
22Ayşe KoçyiğitKahramanmaraş
23Mehmet KarataşGaziantep
24Abdullah AlbayrakAnkara
25Samet KeserKonya
26Derya UysalMuğla
27Şerife FıratKonya
28Kenan YılmazGaziantep
29Hacer Turhanİstanbul
30Nazlı Güleryüzİstanbul
31Anıl Akdağİstanbul
32Emre Uğurİzmir
33Dilek Üstünİstanbul
34Feride KöylüAdana
35Ebru Çakılİstanbul
36Taner Sarıçamİzmir
37Selver Davutoğullarıİstanbul
38Meral Tansu Ayışıkİstanbul
39Melike ÜsküplüEskişehir
40Murat KaradağaKocaeli
41Yaşar ErkekKonya
42Sevda Sancarİstanbul
43Ersin SezerTekirdağ
44Yasemin AkyüzTekirdağ
45Yeliz Karaman BıçakTekirdağ
46Sinan ÖzkonyalıKonya
47Kevser Delibaşıİstanbul
48Ali SavsarDenizli
49Aslıhan Akgül Yılmazİstanbul
50Hüseyin Uygar ÇolakUşak

ŞÖLEN ÇİKOLATA FABRİKASI ZİYARETİ ÇEKİLİŞİNDE YEDEK TALİHLİLER

"Şölen Çikolata Fabrikası Ziyareti" çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler tam liste 2026-2

SıraAdı SoyadıŞehir
1Halil TurkerÇanakkale
2Filiz Kırmızıgülİstanbul
3Fulya Ece DilekçiKahramanmaraş
4Zübeyde Uyanıkİstanbul
5Melek Mutluerİstanbul
6Ceylan YıldırımMersin
7Reşide Başİstanbul
8Huseyin Aktasİstanbul
9Büşra BulutGaziantep
10Merve Baranİstanbul
11Funda Başakİstanbul
12Özlem ÇakırSamsun
13Regaip Kandili ErAfyonkarahisar
14Gülten GördesAfyonkarahisar
15Özge EkinciAdana
16Kazım Canpolatİstanbul
17Şeydanur ŞanlıGaziantep
18Seyhan KaptanAnkara
19Deniz SayÇanakkale
20Muhammed Çetinİzmir
21Şule Çelikkıran KoçakMuğla
22Bilal KaplanMersin
23Nuray Cansu Filiz TaşdemirKocaeli
24Onur AktaşDiyarbakır
25Buse Özbay Kulaberoğluİstanbul
26Emel Temelliİstanbul
27Zülal Ölmezİstanbul
28M.Yiğit IşıkAnkara
29Neval Peker Gençİstanbul
30Hatice Küçükİstanbul
31Yunus BalAnkara
32Emine DalgalıKonya
33Cesur Akyüzİstanbul
34Hümeyra Yüzügüleçİstanbul
35Kamile Yıldız ElmasŞanlıurfa
36Ali Eroğluİstanbul
37Feyzullahnursen KahramanKütahya
38Nadir ŞimşekAnkara
39Aslı Karakışİzmir
40Meral Adhanİstanbul
41Mürüvvet Kozakİstanbul
42Sena Nur DoğrulAnkara
43Mehmet Sahir YıldırımHakkari
44Melih BaşAnkara
45Yasemin YeşilyurtDiyarbakır
46Eslin Sögütİstanbul
47Ayhan YiğitAnkara
48İlhan ŞimşekSakarya
49Seda Salıkİstanbul
50Salah Eddin Hannanİstanbul


Bu kampanya MPİ'nin 20.04.2026 tarihli E-40453693-255.01.02-89393 izniyle düzenlenmiştir. 02.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 2.235 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 23.06.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 8.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 8.08.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

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