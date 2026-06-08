"Şölen Çikolata Fabrikası Ziyareti" çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler tam liste 2026

Sıra Adı Soyadı Şehir 1 Halil Turker Çanakkale 2 Filiz Kırmızıgül İstanbul 3 Fulya Ece Dilekçi Kahramanmaraş 4 Zübeyde Uyanık İstanbul 5 Melek Mutluer İstanbul 6 Ceylan Yıldırım Mersin 7 Reşide Baş İstanbul 8 Huseyin Aktas İstanbul 9 Büşra Bulut Gaziantep 10 Merve Baran İstanbul 11 Funda Başak İstanbul 12 Özlem Çakır Samsun 13 Regaip Kandili Er Afyonkarahisar 14 Gülten Gördes Afyonkarahisar 15 Özge Ekinci Adana 16 Kazım Canpolat İstanbul 17 Şeydanur Şanlı Gaziantep 18 Seyhan Kaptan Ankara 19 Deniz Say Çanakkale 20 Muhammed Çetin İzmir 21 Şule Çelikkıran Koçak Muğla 22 Bilal Kaplan Mersin 23 Nuray Cansu Filiz Taşdemir Kocaeli 24 Onur Aktaş Diyarbakır 25 Buse Özbay Kulaberoğlu İstanbul 26 Emel Temelli İstanbul 27 Zülal Ölmez İstanbul 28 M.Yiğit Işık Ankara 29 Neval Peker Genç İstanbul 30 Hatice Küçük İstanbul 31 Yunus Bal Ankara 32 Emine Dalgalı Konya 33 Cesur Akyüz İstanbul 34 Hümeyra Yüzügüleç İstanbul 35 Kamile Yıldız Elmas Şanlıurfa 36 Ali Eroğlu İstanbul 37 Feyzullahnursen Kahraman Kütahya 38 Nadir Şimşek Ankara 39 Aslı Karakış İzmir 40 Meral Adhan İstanbul 41 Mürüvvet Kozak İstanbul 42 Sena Nur Doğrul Ankara 43 Mehmet Sahir Yıldırım Hakkari 44 Melih Baş Ankara 45 Yasemin Yeşilyurt Diyarbakır 46 Eslin Sögüt İstanbul 47 Ayhan Yiğit Ankara 48 İlhan Şimşek Sakarya 49 Seda Salık İstanbul 50 Salah Eddin Hannan İstanbul



Bu kampanya MPİ'nin 20.04.2026 tarihli E-40453693-255.01.02-89393 izniyle düzenlenmiştir. 02.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 2.235 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 23.06.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 8.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 8.08.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam