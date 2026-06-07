Akhisar’dan Kula’ya Manisa gastronomi rotası: Hangi ilçenin neyi meşhur?

Manisa kebabı, su muhallebisi ve mesir macunu gibi yöresel lezzetler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Manisa Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenerek kültür, sanat ve gastronomi etkinlikleriyle dikkat çekti.

Festival boyunca kentin farklı noktalarında hizmet veren 34 işletme, yöresel lezzetleri deneyimlemek isteyen ziyaretçilerin uğrak adresleri arasında yer aldı. En çok ilgi gören tatların başında Manisa kebabı gelirken, su muhallebisi, şambali ve mesir macunu da yoğun talep gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra gastronomi alanında da yoğun ilgi gördü. Festival kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle hayata geçirilen "Lezzet Noktası" projesi, Manisa mutfağını binlerce ziyaretçiyle buluşturdu.

Gediz Ovası'nın üretim gücü ve şehzadeler şehri kimliğinin şekillendirdiği mutfak kültürü, festival süresince geniş bir kitleye ulaştı. Manisa kebabı, mesir macunu, gerdan dolması, ekmek dolması, höşmerim, Manisa taban simidi ve Kula şekerli pidesi ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yöresel ürünler arasında yer aldı.

TGA tarafından yürütülen "Lezzet Noktası" projesi kapsamında belirlenen işletmeler, Manisa'nın köklü mutfak kültürünü ziyaretçilere tanıtma fırsatı sundu. Proje sayesinde kente gelen misafirler, tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra Manisa'nın gastronomi mirasını da yakından tanıdı.

Festival boyunca Manisa kebabı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği yöresel tatlardan biri oldu.

İLÇELERDEN MERKEZE UZANAN LEZZET ROTASI

Festival kapsamında oluşturulan gastronomi rotası, yalnızca şehir merkezini değil ilçeleri de kapsadı. Akhisar'dan Alaşehir'e, Kula'dan Salihli'ye uzanan rota, Manisa'nın farklı bölgelerinde yaşatılan lezzet kültürünü görünür hale getirdi.

Akhisar'ın kokoreç ve köfte geleneği, Alaşehir'in kapama kültürü, Kula'nın kaburga ve kokoreç ustaları ile Salihli'nin odun köftesi ziyaretçilerden ilgi gördü. Manisa merkezde ise kebap, su muhallebisi ve köklü esnaf lokantaları ön plana çıktı.

Helvacılar, katmerciler, bozacılar, turşucular ve sütlü tatlı ustalarının da dahil edildiği seçki, kentin gastronomi kültürünün yalnızca yemeklerden değil, aynı zamanda günlük yaşam alışkanlıklarından ve ustalık geleneğinden oluştuğunu ortaya koydu.