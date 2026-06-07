Akhisar’dan Kula’ya Manisa gastronomi rotası: Hangi ilçenin neyi meşhur?
Manisa Kültür Yolu Festivali, kültürel etkinliklerin yanı sıra oluşturduğu ekonomik hareketlilikle de esnafın yüzünü güldürdü. Akhisar, Alaşehir, Kula ve Salihli gibi ilçeleri de kapsayan gastronomi rotasında tarihi işletmeler dolup taşarken; Manisa kebabından mesir macununa, su muhallebisinden odun köftesine kadar birçok lezzet ziyaretçilerden tam not aldı.
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- Manisa Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenerek kültür, sanat ve gastronomi etkinlikleriyle dikkat çekti.
- Festivalde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğiyle düzenlenen 'Lezzet Noktası' projesi, Manisa mutfağını binlerce ziyaretçiyle buluşturdu.
- Manisa kebabı, su muhallebisi ve mesir macunu gibi yöresel lezzetler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
- Festivalin oluşturduğu gastronomi rotası, Manisa'nın ilçelerini de kapsayarak yerel lezzet kültürünü tanıttı.
- Festival, kent ekonomisine katkı sağlarken yerel işletmelerin görünürlüğünü artırdı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra gastronomi alanında da yoğun ilgi gördü. Festival kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle hayata geçirilen "Lezzet Noktası" projesi, Manisa mutfağını binlerce ziyaretçiyle buluşturdu.
Festival boyunca kentin farklı noktalarında hizmet veren 34 işletme, yöresel lezzetleri deneyimlemek isteyen ziyaretçilerin uğrak adresleri arasında yer aldı. En çok ilgi gören tatların başında Manisa kebabı gelirken, su muhallebisi, şambali ve mesir macunu da yoğun talep gördü.
MANİSA MUTFAĞI FESTİVALİN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARINDAN BİRİ OLDU
TGA tarafından yürütülen "Lezzet Noktası" projesi kapsamında belirlenen işletmeler, Manisa'nın köklü mutfak kültürünü ziyaretçilere tanıtma fırsatı sundu. Proje sayesinde kente gelen misafirler, tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra Manisa'nın gastronomi mirasını da yakından tanıdı.
Gediz Ovası'nın üretim gücü ve şehzadeler şehri kimliğinin şekillendirdiği mutfak kültürü, festival süresince geniş bir kitleye ulaştı. Manisa kebabı, mesir macunu, gerdan dolması, ekmek dolması, höşmerim, Manisa taban simidi ve Kula şekerli pidesi ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yöresel ürünler arasında yer aldı.
İLÇELERDEN MERKEZE UZANAN LEZZET ROTASI
Festival kapsamında oluşturulan gastronomi rotası, yalnızca şehir merkezini değil ilçeleri de kapsadı. Akhisar'dan Alaşehir'e, Kula'dan Salihli'ye uzanan rota, Manisa'nın farklı bölgelerinde yaşatılan lezzet kültürünü görünür hale getirdi.
Akhisar'ın kokoreç ve köfte geleneği, Alaşehir'in kapama kültürü, Kula'nın kaburga ve kokoreç ustaları ile Salihli'nin odun köftesi ziyaretçilerden ilgi gördü. Manisa merkezde ise kebap, su muhallebisi ve köklü esnaf lokantaları ön plana çıktı.
Helvacılar, katmerciler, bozacılar, turşucular ve sütlü tatlı ustalarının da dahil edildiği seçki, kentin gastronomi kültürünün yalnızca yemeklerden değil, aynı zamanda günlük yaşam alışkanlıklarından ve ustalık geleneğinden oluştuğunu ortaya koydu.
ŞEFLER MANİSA'NIN MUTFAK MİRASINI ANLATTI
Festivalin gastronomi programı kapsamında çeşitli söyleşi ve etkinlikler gerçekleştirildi. Şef Murat Deniz Temel'in ev sahipliğinde düzenlenen programlarda şef Mevlüt Özkaya, şef Yaren Çapar ve beslenme uzmanı Hatice Nur Ege, Manisa mutfağının yerel ürünlerini ve geleneksel tariflerini ziyaretçilerle paylaştı.
Etkinlikler sayesinde katılımcılar, kentin yemek kültürünü farklı yönleriyle tanıma fırsatı buldu.
ESNAF FESTİVAL HAREKETLİLİĞİNDEN MEMNUN
Festival süresince yaşanan ziyaretçi yoğunluğu, kentteki işletmelere de olumlu yansıdı.
Tarihi Su Muhallebicisi Osman Usta'nın işletme ortağı Cihan Bozbay, özellikle su muhallebisi ve şambaliye Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Festivalin yerel lezzetlerin tanıtımına önemli katkı sunduğunu ifade eden Bozbay, yaşanan hareketliliğin işletmelere canlılık kattığını söyledi.
Orhan Usta İşletmesi'nin sahibi Orhan Doğanay da Manisa kebabı, Manisa kavurması, Manisa köftesi ve Manisa kokoreçine yönelik talebin festival boyunca arttığını dile getirdi. Doğanay, ziyaretçilerin özellikle kente özgü tatları deneyimlemek istediğini vurguladı.
Taylan Restoran'ın dördüncü kuşak işletmecisi Onur Taylan ise festivalin kent ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, özellikle hafta sonlarında müşteri yoğunluğunun dikkat çekici seviyelere ulaştığını kaydetti.
FESTİVAL KENT EKONOMİSİNE DE KATKI SAĞLADI
Manisa Kültür Yolu Festivali, yalnızca kültürel etkinliklerle değil, oluşturduğu ekonomik hareketlilikle de dikkat çekti. Festival süresince Manisa merkez başta olmak üzere Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli ve Turgutlu'daki yeme içme işletmeleri ziyaretçi yoğunluğu yaşadı.
Yöresel ürünlere gösterilen ilgi, hem işletmelerin görünürlüğünü artırdı hem de Manisa'nın gastronomi turizmi potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sundu.
Festival boyunca yaşanan hareketlilik, kentin mutfak kültürünün turizm ve ekonomi açısından taşıdığı değeri bir kez daha ortaya koyarken, Manisa'nın gastronomi rotasının ulusal ölçekte daha fazla tanınmasına zemin hazırladı.