Emekli polis oğlunu öldürdü! Uyuşturucu parası tartışması kanlı bitti
Adana’da emekli polis Faruk Kayhan, iddiaya göre uyuşturucu parası isteyen oğluyla tartıştı. Bıçaklı saldırıya uğradığı öne sürülen baba, tabancasıyla oğluna şarjöründeki tüm mermileri sıkarak öldürdü; ardından polisi arayıp teslim oldu.
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- Adana'nın Sarıçam ilçesinde emekli polis Faruk Kayhan, kendisinden uyuşturucu parası istediği iddia edilen oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı tabancayla vurarak öldürdü.
- Baba ile oğul arasında çıkan tartışmada Ahmet Kaan Kayhan'ın babasına bıçakla saldırdığı, Faruk Kayhan'ın ise tabancasıyla şarjöründeki tüm mermileri ateşlediği öne sürüldü.
- Olay sonrası Faruk Kayhan polisi arayarak oğlunu öldürdüğünü ihbar etti ve suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.
- Hayatını kaybeden Ahmet Kaan Kayhan'ın orman işçisi olduğu ve geçen yıl Kozan'daki orman yangınında kaybolup 10 saat sonra bulunduğu öğrenildi.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'da emekli polis Faruk Kayhan, iddiaya göre kendisinden uyuşturucu parası isteyen oğlu Ahmet Kaan Kayhan ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Kayhan, kendisine bıçakla saldırdığı öne sürülen oğluna tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan genç olay yerinde hayatını kaybetti.
ŞARJÖRÜNDEKİ TÜM MERMİLERİ ATEŞLEDİ
Olay, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Kaan Kayhan, emekli polis olan babası Faruk Kayhan'dan uyuşturucu parası istedi.
Baba ile oğul arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Ahmet Kaan Kayhan'ın babasına bıçakla saldırdığı öne sürülürken, Faruk Kayhan'ın tabancasıyla oğluna şarjöründeki mermiler bitene kadar ateş ettiği belirtildi.
OĞLUNU ÖLDÜRÜP POLİSİ ARADI
Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Ahmet Kaan Kayhan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından polisi arayan Faruk Kayhan, oğlunu öldürdüğünü ihbar etti.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duvar kenarına oturarak ekipleri bekleyen baba, suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.
ORMAN YANGININDA KAYBOLMUŞTU
Hayatını kaybeden Ahmet Kaan Kayhan'ın orman işçisi olduğu öğrenildi. Kayhan'ın, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları sırasında kaybolduğu, yaklaşık 10 saat süren arama çalışmalarının ardından bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.