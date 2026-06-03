Emekli polis oğlunu öldürdü! Uyuşturucu parası tartışması kanlı bitti

Hayatını kaybeden Ahmet Kaan Kayhan'ın orman işçisi olduğu ve geçen yıl Kozan'daki orman yangınında kaybolup 10 saat sonra bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası Faruk Kayhan polisi arayarak oğlunu öldürdüğünü ihbar etti ve suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Baba ile oğul arasında çıkan tartışmada Ahmet Kaan Kayhan'ın babasına bıçakla saldırdığı, Faruk Kayhan'ın ise tabancasıyla şarjöründeki tüm mermileri ateşlediği öne sürüldü.

Adana'da emekli polis Faruk Kayhan, iddiaya göre kendisinden uyuşturucu parası isteyen oğlu Ahmet Kaan Kayhan ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Kayhan, kendisine bıçakla saldırdığı öne sürülen oğluna tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan genç olay yerinde hayatını kaybetti.