Bursa’da dehşet: Eşini çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı
Bursa’da bir kadın, eşi tarafından 10 yaşındaki oğlunun gözleri önünde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
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- Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 40 yaşındaki Zafer G., 36 yaşındaki eşi Güzde G.'yi 10 yaşındaki oğlunun yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü.
- Ağır yaralanan kadının yaşamını yitirdiği sağlık ekiplerince tespit edildi.
- Cinayet şüphelisi Zafer G., Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
- Güzde G.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre 40 yaşındaki Zafer G., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi 36 yaşındaki Güzde G.'yi 10 yaşındaki oğlunun yanında defalarca bıçakladı.
Ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, evde bulunan çocuk ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Güzde G.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, cinayet şüphelisi Zafer G. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Acı haberi alarak olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Güzde G.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.