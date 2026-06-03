Bursa’da dehşet: Eşini çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre 40 yaşındaki Zafer G., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi 36 yaşındaki Güzde G.'yi 10 yaşındaki oğlunun yanında defalarca bıçakladı.

Ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, evde bulunan çocuk ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.