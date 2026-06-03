Kayıp olan Gülcan Yazıcı'nın cesedi kimsesizler mezarlığından çıktı! Dosya açıldı 3 şüpheli gözaltına alındı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin 2006 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunu bildirdi. Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu gelişme; devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır." ifadelerini kullandı. Yazıcı'nın öldürülmesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerle ilgili adli sürecin başlatıldığı bildirildi.
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- Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2006 yılından bu yana kayıp olan Gülcan Yazıcı'nın cesedinin kimsesizler mezarlığında bulunduğunu açıkladı.
- Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yaklaşık 1000 kişilik kayıp listesi incelenerek DNA eşleşmesi yapıldı.
- Gülcan Yazıcı'nın öldürülmesiyle bağlantılı 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma yürüttü.
- Adalet Bakanı Gürlek, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam edeceklerini söyledi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin 2006 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunu bildirdi.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu kesin olarak belirlendi.
BAKAN GÜRLEK DUYURDU
Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen kapsamlı incelemelerde, yaklaşık 1000 kişilik kayıp listesi ve bağlantılı dosyalar detaylı şekilde değerlendirildi. Bakan Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada yapılan DNA eşleşmesi sonucunda cesedin Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu ortaya çıkarıldığını ifade etti. Gürlek, "Yürütülen Çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişme; devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır." dedi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında Gülcan Yazıcı'nın öldürülmesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerle ilgili adli sürecin başlatıldığı bildirildi.
Olayın aydınlatılması amacıyla yürütülen çalışmalarda Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz bir soruşturma gerçekleştirdiği belirtildi.
Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, sorumluların yargı önünde hesap vermesi için her dosyanın takipçisi olacaklarını ifade etti.