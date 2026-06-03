Kayıp olan Gülcan Yazıcı'nın cesedi kimsesizler mezarlığından çıktı! Dosya açıldı 3 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin 2006 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunu bildirdi.



Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu kesin olarak belirlendi.

BAKAN GÜRLEK DUYURDU



Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen kapsamlı incelemelerde, yaklaşık 1000 kişilik kayıp listesi ve bağlantılı dosyalar detaylı şekilde değerlendirildi. Bakan Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada yapılan DNA eşleşmesi sonucunda cesedin Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu ortaya çıkarıldığını ifade etti. Gürlek, "Yürütülen Çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişme; devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır." dedi.

Bakan Gürlek'in paylaşımı (Haberin fotoğrafları AA ve sosyal medyadan alınmıştır.)



3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Soruşturma kapsamında Gülcan Yazıcı'nın öldürülmesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerle ilgili adli sürecin başlatıldığı bildirildi.

Olayın aydınlatılması amacıyla yürütülen çalışmalarda Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz bir soruşturma gerçekleştirdiği belirtildi.

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, sorumluların yargı önünde hesap vermesi için her dosyanın takipçisi olacaklarını ifade etti.

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