Gülistan Doku dosyasında kritik aşama: ABD, Umut Altaş’ın Türkiye’ye iadesine onay verdi

İade sürecinin tamamlanmasının ardından Altaş, Türkiye'de hakkındaki adli işlemler kapsamında ilgili makamlara teslim edilecek.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında kritik isimlerden biri olarak değerlendirilen Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesi sürecinde yeni aşamaya geçildi. ABD makamlarının, Altaş'ın Türkiye'ye iadesine karar verdiği belirtildi.

BAKAN GÜRLEK "OLAYI ÇÖZECEK KİŞİ" DEMİŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede "olayı çözecek kişi" olarak işaret ettiği Umut Altaş'ın, Türkiye'ye getirildikten sonra vereceği ifadenin dosya açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.