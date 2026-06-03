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Gülistan Doku dosyasında kritik aşama: ABD, Umut Altaş’ın Türkiye’ye iadesine onay verdi

Türkiye’nin iadesini talep ettiği Umut Altaş hakkında ABD makamlarından karar çıktı. Gülistan Doku dosyasında kilit isim olarak değerlendirilen Altaş’ın Türkiye’ye iadesine onay verildiği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirilmesi ve ilgili makamlara teslim edilerek hakkındaki adli işlemlerin başlatılması bekleniyor.

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Gülistan Doku dosyasında kritik aşama: ABD, Umut Altaş’ın Türkiye’ye iadesine onay verdi
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  • ABD makamları, Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi.
  • Umut Altaş'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş'ı 'olayı çözecek kişi' olarak işaret etmişti.
  • Altaş'ın Türkiye'ye getirildikten sonra vereceği ifadenin Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.
  • İade sürecinin tamamlanmasının ardından Altaş, Türkiye'de hakkındaki adli işlemler kapsamında ilgili makamlara teslim edilecek.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında kritik isimlerden biri olarak değerlendirilen Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesi sürecinde yeni aşamaya geçildi. ABD makamlarının, Altaş'ın Türkiye'ye iadesine karar verdiği belirtildi.

Gülistan Doku dosyasında kritik aşama: ABD, Umut Altaş’ın Türkiye’ye iadesine onay verdi-2

BAKAN GÜRLEK "OLAYI ÇÖZECEK KİŞİ" DEMİŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede "olayı çözecek kişi" olarak işaret ettiği Umut Altaş'ın, Türkiye'ye getirildikten sonra vereceği ifadenin dosya açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

Gülistan Doku dosyasında kritik aşama: ABD, Umut Altaş’ın Türkiye’ye iadesine onay verdi-3

KRİTİK İFADE BEKLENİYOR

Altaş'ın ifadesinde, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmanın seyrini etkileyebilecek kritik bilgiler vermesi bekleniyor.

Gülistan Doku dosyasında kritik aşama: ABD, Umut Altaş’ın Türkiye’ye iadesine onay verdi-4

TÜRKİYE'DE ADLİ MAKAMLARA TESLİM EDİLECEK

İade sürecinin tamamlanmasının ardından Umut Altaş'ın, Türkiye'de hakkındaki adli işlemler kapsamında ilgili makamlara teslim edileceği kaydedildi.

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