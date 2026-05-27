Düzce’de yayla yolunda başından vurulmuş halde bulunan Adnan Canbulat cinayetinde sır perdesi aralandı. Jandarmanın çalışmasıyla yakalanan şüpheli N.Ö., alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada cinayeti işlediğini itiraf etti.

Düzce’de başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil zanlısı suçunu itiraf etti
  • Düzce'nin Samandere köyü Sinekli Yaylası yolunda başından silahla vurulmuş halde bulunan cesedin Gölyaka ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Adnan Canbulat'a ait olduğu belirlendi.
  • Jandarma ekipleri güvenlik kamerası kayıtları ve teknik takip sonucu cinayet şüphelisinin Çilimli ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki N.Ö. olduğunu tespit etti.
  • Şüpheli N.Ö. evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti.
  • Zanlı ifadesinde hayvancılıkla uğraştığını, maktul ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu ve tartışmanın büyümesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini söyledi.
  • Olayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince devam ediyor.

Düzce'nin Samandere köyü Sinekli Yaylası yolunda başından silahla vurulmuş halde bulunan erkek cesediyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Gölyaka ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Adnan Canbulat olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri olayın ardından bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve güzergah üzerindeki kayıtları inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu cinayet şüphelisinin Çilimli ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki N.Ö. olduğunu tespit etti.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonla N.Ö. gözaltına alındı. Zanlının sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Olay yerinden görüntü. (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

"ALACAK VERECEK MESELESİ VARDI"

Şahsın ifadesinde, hayvancılıkla uğraştığını, Adnan Canbulat ile aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu söylediği belirtildi. Tartışmanın büyümesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini ifade eden zanlıyla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince devam ediyor.

