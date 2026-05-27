Düzce’de başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil zanlısı suçunu itiraf etti

Olayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince devam ediyor.

Zanlı ifadesinde hayvancılıkla uğraştığını, maktul ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu ve tartışmanın büyümesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Şüpheli N.Ö. evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti.

Jandarma ekipleri güvenlik kamerası kayıtları ve teknik takip sonucu cinayet şüphelisinin Çilimli ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki N.Ö. olduğunu tespit etti.

Düzce'nin Samandere köyü Sinekli Yaylası yolunda başından silahla vurulmuş halde bulunan erkek cesediyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Gölyaka ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Adnan Canbulat olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri olayın ardından bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve güzergah üzerindeki kayıtları inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu cinayet şüphelisinin Çilimli ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki N.Ö. olduğunu tespit etti.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonla N.Ö. gözaltına alındı. Zanlının sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.