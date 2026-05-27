Akrabasının boğazını kesip "İbretiâlem için yaptım" dedi: Kahvehanenin önüne attı
İzmir’in Urla ilçesinde, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan R.Ş., akrabası Gökhan Şimşek’i otomobilde boğazını keserek öldürdü. Cani zanlı, daha sonra Şimşek'in cansız bedenini araçla getirdiği Mermerli Çeşme mevkiindeki bir kahvehanenin önüne atıp, kalabalığa "İbretiâlem için yaptım, polise haber verin" dedi. Kan donduran olayın ardından şüpheli R.Ş. gözaltına alındı.
Olay, Urla ilçe merkezinde bulunan Mermerli Çeşme mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, R.Ş. ile akrabası Gökhan Şimşek (35) arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunuyordu.
R.Ş., henüz bilinmeyen bir yerde Şimşek'i otomobil içerisinde boğazını keserek öldürdü. Daha sonra içi kan gölüne dönen otomobille Mermerli Çeşme mevkiine gelen cinayet zanlısı R.Ş., araçtan indirdiği cansız bedeni bir kahvehanenin önüne attı.
"İBRETİ ALEM İÇİN YAPTIM"
Olayı gören çevredeki vatandaşlar büyük bir şok yaşarken, zanlının kalabalığa dönerek, "Polise haber verin, ibreti alem için yaptım" dediği öne sürüldü.
Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gökhan Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Şimşek'in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayet şüphelisi R.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.