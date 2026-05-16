CANLI YAYIN
Geri

Bahçe duvarı için alındı: 240 milyon yıllık tarih çıktı

Avustralya’da emekli bir çiftçinin bahçesinde yaptığı sıradan bir peyzaj çalışması bilim dünyasını şaşkına çeviren tarihi bir keşfe dönüştü. İstinat duvarı örmek amacıyla satın alınan kum taşı bloğunun içinden dinozorlardan çok daha önce yaşamış dev bir amfibiye ait fosil çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bahçe duvarı için alındı: 240 milyon yıllık tarih çıktı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Avustralya'da bahçe düzenlemesi için alınan bir kum taşında 240 milyon yıllık dev amfibi fosili bulundu.
  • Arenaerpeton supinatus adı verilen Triyas dönemi canlısının iskeleti, deri ve yumuşak doku izleriyle birlikte neredeyse bozulmadan korunmuş durumda.
  • Yaklaşık 1,2 metre uzunluğundaki yırtıcı amfibi, günümüz semenderlerine benziyor ancak çok daha iri yapılı ve damak kısmında keskin dişlere sahip.
  • Fosil, son 30 yılda bölgede bulunan en önemli kalıntılar arasında yer alıyor ve Avustralya Müzesi'ne bağışlandı.
  • Paleontologlar, keşfin iki büyük kitlesel yok oluştan sağ çıkan antik canlı gruplarının evrimini anlamada kritik rol oynayacağını belirtiyor.

Bahçe düzenlemesi için alınan bir taşın milyonlarca yıllık bir sırrı sakladığı ortaya çıktı. Avustralya'da bulunan fosil dinozorlardan önce yaşayan dev bir amfibinin neredeyse bozulmadan günümüze ulaştığını gösterdi. Bilim insanlarına göre bu olağanüstü keşif antik canlıların geçmişine ışık tutabilir.

Fotoğraflar Takvim.com.tr arşivinden servis edilmiştir.

TAŞI ÇEVİRİNCE TARİH ORTAYA ÇIKTI

Sciencealert'te yer alan habere göre keşif, Avustralyalı Mihail Mihailidis'in taş ocağından aldığı kum taşını peyzaj çalışması sırasında ters çevirmesiyle başladı.

Arenaerpeton supinatus. Fotoğraf: UNSW Sydney

Taşın yüzeyinde fark edilen sıra dışı izler daha sonra uzmanlara ulaştırıldı ve detaylı incelemeler sonucunda bunun eşsiz bir fosil olduğu anlaşıldı.

Arenaerpeton supinatus adı verilen Triyas dönemi canlısının iskeleti, deri ve yumuşak doku izleriyle birlikte neredeyse bozulmadan korunmuş durumda.

240 MİLYON YILLIK DEV AMFİBİ

"Arenaerpeton supinatus" adı verilen canlı, Triyas döneminde yaşamış dev bir amfibi türü olarak tanımlandı. Günümüz semenderlerine benzese de çok daha iri yapılı olan bu yırtıcı özellikle damak kısmındaki keskin dişleriyle dikkat çekiyor.

Arenaerpeton'un kafatası ve çene kemiği. (Fotoğraf: J. Vertebr. Paleontol)

BİLİM İNSANLARINI ŞAŞIRTAN BÜTÜNLÜK

Uzmanlara göre fosilin bulunduğu kum taşı ortamı normal şartlarda canlı kalıntılarının korunması için oldukça elverişsiz. Buna rağmen iskeletin büyük bölümünün bozulmadan kalması hatta deri ve yumuşak doku izlerinin korunmuş olması "mucizevi" olarak değerlendiriliyor.

Fosil, son 30 yılda bölgede bulunan en önemli kalıntılar arasında yer alıyor ve Avustralya Müzesi'ne bağışlandı.

SON 30 YILIN EN ÖNEMLİ FOSİLLERİNDEN BİRİ

Paleontologlar, yaklaşık 1,2 metre uzunluğundaki bu canlının son 30 yılda bölgede bulunan en önemli fosiller arasında yer aldığını belirtiyor. Araştırmacılar keşfin iki büyük kitlesel yok oluştan sağ çıkan antik canlı gruplarının evrimini anlamada kritik rol oynayacağını ifade ediyor.

Zaman kapsülü açıldı: Dev kazıda 100 bin yıllık insan kemikleri bulunduZaman kapsülü açıldı: Dev kazıda 100 bin yıllık insan kemikleri bulundu
Zaman kapsülü açıldı: Dev kazıda 100 bin yıllık insan kemikleri bulundu

Paleontologlar, keşfin iki büyük kitlesel yok oluştan sağ çıkan antik canlı gruplarının evrimini anlamada kritik rol oynayacağını belirtiyor.

MÜZEYE BAĞIŞLANDI

Yıllar önce Avustralya Müzesi'ne bağışlanan fosil üzerinde çalışmalar hâlâ devam ediyor. Bilim insanları bu olağanüstü keşfin Triyas dönemindeki yaşam koşulları ve tarih öncesi ekosistemler hakkında yeni bilgiler sunabileceğini düşünüyor.

DNAmızda başka türlerin izi mi var? 400 bin yıllık dişten çıkan hayalet soylarDNAmızda başka türlerin izi mi var? 400 bin yıllık dişten çıkan hayalet soylar
DNA'mızda başka türlerin izi mi var? 400 bin yıllık dişten çıkan hayalet soylar
100 milyon yıl önce yaşıyordu: Dev yırtıcı 19 metre uzunluğunda100 milyon yıl önce yaşıyordu: Dev yırtıcı 19 metre uzunluğunda
100 milyon yıl önce yaşıyordu: Dev yırtıcı 19 metre uzunluğunda
Perseverance’tan yeni Mars pozu: NASA kritik bölgeden paylaştı
SONRAKİ HABER

Perseverance’tan yeni Mars pozu!
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Haberler

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler