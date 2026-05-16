Bahçe duvarı için alındı: 240 milyon yıllık tarih çıktı
Avustralya’da emekli bir çiftçinin bahçesinde yaptığı sıradan bir peyzaj çalışması bilim dünyasını şaşkına çeviren tarihi bir keşfe dönüştü. İstinat duvarı örmek amacıyla satın alınan kum taşı bloğunun içinden dinozorlardan çok daha önce yaşamış dev bir amfibiye ait fosil çıktı.
- Avustralya'da bahçe düzenlemesi için alınan bir kum taşında 240 milyon yıllık dev amfibi fosili bulundu.
- Arenaerpeton supinatus adı verilen Triyas dönemi canlısının iskeleti, deri ve yumuşak doku izleriyle birlikte neredeyse bozulmadan korunmuş durumda.
- Yaklaşık 1,2 metre uzunluğundaki yırtıcı amfibi, günümüz semenderlerine benziyor ancak çok daha iri yapılı ve damak kısmında keskin dişlere sahip.
- Fosil, son 30 yılda bölgede bulunan en önemli kalıntılar arasında yer alıyor ve Avustralya Müzesi'ne bağışlandı.
- Paleontologlar, keşfin iki büyük kitlesel yok oluştan sağ çıkan antik canlı gruplarının evrimini anlamada kritik rol oynayacağını belirtiyor.
Bahçe düzenlemesi için alınan bir taşın milyonlarca yıllık bir sırrı sakladığı ortaya çıktı. Avustralya'da bulunan fosil dinozorlardan önce yaşayan dev bir amfibinin neredeyse bozulmadan günümüze ulaştığını gösterdi. Bilim insanlarına göre bu olağanüstü keşif antik canlıların geçmişine ışık tutabilir.
TAŞI ÇEVİRİNCE TARİH ORTAYA ÇIKTI
Sciencealert'te yer alan habere göre keşif, Avustralyalı Mihail Mihailidis'in taş ocağından aldığı kum taşını peyzaj çalışması sırasında ters çevirmesiyle başladı.
Taşın yüzeyinde fark edilen sıra dışı izler daha sonra uzmanlara ulaştırıldı ve detaylı incelemeler sonucunda bunun eşsiz bir fosil olduğu anlaşıldı.
240 MİLYON YILLIK DEV AMFİBİ
"Arenaerpeton supinatus" adı verilen canlı, Triyas döneminde yaşamış dev bir amfibi türü olarak tanımlandı. Günümüz semenderlerine benzese de çok daha iri yapılı olan bu yırtıcı özellikle damak kısmındaki keskin dişleriyle dikkat çekiyor.
BİLİM İNSANLARINI ŞAŞIRTAN BÜTÜNLÜK
Uzmanlara göre fosilin bulunduğu kum taşı ortamı normal şartlarda canlı kalıntılarının korunması için oldukça elverişsiz. Buna rağmen iskeletin büyük bölümünün bozulmadan kalması hatta deri ve yumuşak doku izlerinin korunmuş olması "mucizevi" olarak değerlendiriliyor.
SON 30 YILIN EN ÖNEMLİ FOSİLLERİNDEN BİRİ
Paleontologlar, yaklaşık 1,2 metre uzunluğundaki bu canlının son 30 yılda bölgede bulunan en önemli fosiller arasında yer aldığını belirtiyor. Araştırmacılar keşfin iki büyük kitlesel yok oluştan sağ çıkan antik canlı gruplarının evrimini anlamada kritik rol oynayacağını ifade ediyor.
MÜZEYE BAĞIŞLANDI
Yıllar önce Avustralya Müzesi'ne bağışlanan fosil üzerinde çalışmalar hâlâ devam ediyor. Bilim insanları bu olağanüstü keşfin Triyas dönemindeki yaşam koşulları ve tarih öncesi ekosistemler hakkında yeni bilgiler sunabileceğini düşünüyor.