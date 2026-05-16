Bahçe duvarı için alındı: 240 milyon yıllık tarih çıktı

Arenaerpeton supinatus adı verilen Triyas dönemi canlısının iskeleti, deri ve yumuşak doku izleriyle birlikte neredeyse bozulmadan korunmuş durumda. 240 MİLYON YILLIK DEV AMFİBİ "Arenaerpeton supinatus" adı verilen canlı, Triyas döneminde yaşamış dev bir amfibi türü olarak tanımlandı. Günümüz semenderlerine benzese de çok daha iri yapılı olan bu yırtıcı özellikle damak kısmındaki keskin dişleriyle dikkat çekiyor.

Arenaerpeton'un kafatası ve çene kemiği. (Fotoğraf: J. Vertebr. Paleontol) BİLİM İNSANLARINI ŞAŞIRTAN BÜTÜNLÜK Uzmanlara göre fosilin bulunduğu kum taşı ortamı normal şartlarda canlı kalıntılarının korunması için oldukça elverişsiz. Buna rağmen iskeletin büyük bölümünün bozulmadan kalması hatta deri ve yumuşak doku izlerinin korunmuş olması "mucizevi" olarak değerlendiriliyor.