Bilim insanları geçmişte Dünya'nın farklı insan türleriyle dolu olduğunu ve Homo sapiens'in tek yaşayan tür olduğunu belirtiyor.

Bugün yeryüzünde yalnızca Homo sapiens yaşamını sürdürüyor. Ancak bilim insanlarına göre geçmişte Dünya birbirinden oldukça farklı insan türleriyle doluydu. Kimi mağaralarda yaşıyor kimi dev hayvanları avlıyor kimi ise modern insanlarla genetik bağ kuruyordu. Son yıllarda yapılan fosil ve DNA keşifleri insanlık tarihinin düşündüğümüzden çok daha karmaşık olduğunu ortaya koydu. İşte çoğu insanın varlığından bile haberdar olmadığı 10 sıra dışı insan türü…

Bilim insanları geçmişte Dünya'nın farklı insan türleriyle dolu olduğunu ve Homo sapiens'in tek yaşayan tür olduğunu belirtiyor. Homo Heidelbergensis Yaklaşık 600 bin yıl önce Afrika, Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde yaşayan Heidelberg insanı modern insan ile Neandertaller arasındaki önemli geçiş türlerinden biri olarak görülüyor. Bu tür fiziksel olarak oldukça güçlüydü. Büyük av hayvanlarını organize şekilde avlayabiliyor, taş uçlu mızraklar kullanabiliyorlardı. Bazı arkeologlara göre ölülerini bilinçli şekilde gömen ilk insan türlerinden biri olabilirler. Bu durum onların yalnızca avcı değil aynı zamanda gelişmiş sosyal davranışlara sahip olduklarını da gösteriyor.