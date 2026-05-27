Rüyalarını kontrol etmek için kafatasını deldi

REMSpace tarafından geliştirilen LucidMe Pro akıllı uyku maskesi, beyin dalgalarını ve göz hareketlerini takip ederek REM uykusu sırasında ışık, ses veya titreşim sinyalleri gönderiyor.

Bilim insanları artık uyku sırasında beynin nasıl çalıştığını anlamaya hatta rüyaların içine müdahale edebilmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu alandaki en sıra dışı isimlerden biri ise Rus araştırmacı Michael Raduga. Berrak rüyalar üzerine çalışan Raduga, geliştirdiği teknolojilerle insanların rüyalarını bilinçli şekilde yönetebileceği bir gelecek hayal ediyor. Hatta bu hedef uğruna kendi beynine implant yerleştirecek kadar ileri gitti.

Uzaylı sandığı deneyim hayatını değiştirdi

Michael Raduga henüz 16 yaşındayken geceleri yaşadığı yoğun deneyimlerin uzaylı kaçırılması olduğunu düşünüyordu. Ancak yıllar sonra bunun uyku felci ve halüsinasyonlardan kaynaklandığını fark etti. Bu deneyimler onu insan zihni, rüyalar ve bilinç üzerine çalışmaya yönlendirdi.Bu konuya ilişkin ilk kitabını 20 yaşında yayınlayan Raduga o günden bu yana 14 kitap daha yayınladı. İlk laboratuvarını 2020'de kurdu. REMSpace şirketini ise 2023'te kurdu.

Berrak rüya nedir?

Berrak rüya kişinin rüya gördüğünün farkında olduğu ve bazı durumlarda rüyayı kontrol edebildiği özel bir bilinç hali olarak tanımlanıyor. Raduga'ya göre gelecekte insanlar istedikleri zaman berrak rüya görebilecek, gerçekçi sanal deneyimler yaşayabilecek ve kaybettikleri insanlarla yeniden görüşme hissi yaşayabilecek Öte yandan fiziksel sınırların olmadığı alternatif bir dünyaya girebilecek