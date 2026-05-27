Rüyalarını kontrol etmek için kafatasını deldi
Sibiryalı araştırmacı Michael Raduga berrak rüyaları kontrol edebilmek için kendi beynine implant yerleştirdi. Uyku teknolojileri üzerine çalışan bilim insanı gelecekte insanların rüyaları bilinçli şekilde yönetebileceğine inanıyor
- Rus araştırmacı Michael Raduga, REMSpace şirketi aracılığıyla insanların rüyalarını bilinçli şekilde yönetebilmesi için teknolojiler geliştiriyor.
- Raduga 2023 yılında Kazakistan'da kendi kafatasına delik açarak motor korteksine ev yapımı beyin implantı yerleştirdi.
- REMSpace tarafından geliştirilen LucidMe Pro akıllı uyku maskesi, beyin dalgalarını ve göz hareketlerini takip ederek REM uykusu sırasında ışık, ses veya titreşim sinyalleri gönderiyor.
- REMSpace ekibi, rüyadan gerçek dünyaya mesaj gönderme ve iki kişi arasında rüya içi iletişim kurma deneylerini gerçekleştirdiklerini açıkladı.
- Uzmanlar beyin implantlarının güvenliği, uzun vadeli etkiler ve bilinç manipülasyonu konularında temkinli yaklaşıyor.
Bilim insanları artık uyku sırasında beynin nasıl çalıştığını anlamaya hatta rüyaların içine müdahale edebilmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu alandaki en sıra dışı isimlerden biri ise Rus araştırmacı Michael Raduga. Berrak rüyalar üzerine çalışan Raduga, geliştirdiği teknolojilerle insanların rüyalarını bilinçli şekilde yönetebileceği bir gelecek hayal ediyor. Hatta bu hedef uğruna kendi beynine implant yerleştirecek kadar ileri gitti.
Uzaylı sandığı deneyim hayatını değiştirdi
Michael Raduga henüz 16 yaşındayken geceleri yaşadığı yoğun deneyimlerin uzaylı kaçırılması olduğunu düşünüyordu. Ancak yıllar sonra bunun uyku felci ve halüsinasyonlardan kaynaklandığını fark etti. Bu deneyimler onu insan zihni, rüyalar ve bilinç üzerine çalışmaya yönlendirdi.Bu konuya ilişkin ilk kitabını 20 yaşında yayınlayan Raduga o günden bu yana 14 kitap daha yayınladı. İlk laboratuvarını 2020'de kurdu. REMSpace şirketini ise 2023'te kurdu.
Berrak rüya nedir?
Berrak rüya kişinin rüya gördüğünün farkında olduğu ve bazı durumlarda rüyayı kontrol edebildiği özel bir bilinç hali olarak tanımlanıyor. Raduga'ya göre gelecekte insanlar istedikleri zaman berrak rüya görebilecek, gerçekçi sanal deneyimler yaşayabilecek ve kaybettikleri insanlarla yeniden görüşme hissi yaşayabilecek Öte yandan fiziksel sınırların olmadığı alternatif bir dünyaya girebilecek
LucidMe maskesi nasıl çalışıyor?
REMSpace tarafından geliştirilen "LucidMe Pro" adlı akıllı uyku maskesi kullanıcının REM uykusuna geçtiği anı tespit ediyor. Maskede bulunan sensörler beyin dalgalarını, göz hareketlerini, yüz kaslarını ve uyku döngülerini takip ederek uygun anda ışık, ses veya titreşim sinyalleri gönderiyor. Amaç kişiyi uyandırmadan rüyanın içinde bilinç kazanmasını sağlamak.
Yapay zeka destekli uyku sistemi
Sistemin merkezinde "SomnoAI" isimli yapay zeka altyapısı bulunuyor.
Bu sistem:
- Kullanıcının uyku alışkanlıklarını öğreniyor
- Hangi anda uyarı verilmesi gerektiğini hesaplıyor
- Zamanla kişiye özel bir uyku profili oluşturuyor
- Kullanıcılar ayrıca mobil uygulama üzerinden uyku verilerini inceleyebiliyor.
Kendi kafasına delik açtı
Raduga'nın en dikkat çekici deneyi ise 2023 yılında gerçekleşti. Araştırmacı, Kazakistan'da bulunduğu sırada kendi kafatasına küçük bir delik açarak motor korteksine ev yapımı bir beyin implantı yerleştirdi. Bu deneyin amacı beyni doğrudan uyararak kşiyi uyandırmadan rüyaların içine sinyal gönderebilmekti. Raduga deneyin başarılı olduğunu ve bunun gelecekteki teknolojiler için önemli bir kanıt sunduğunu söylüyor.
"İnsanlar bir gün rüyalarda yaşayacak"
Raduga'ya göre uyku teknolojileri yapay zekâdan sonraki en büyük dönüşüm olabilir. Bilim insanı gelecekte insanların:
- İstedikleri anda REM uykusuna geçebileceğini
- Rüyalarda iletişim kurabileceğini
- Sanal ortamları gerçek zamanlı deneyimleyebileceğini
- Fiziksel dünyadan bağımsız ikinci bir yaşam alanına sahip olabileceğini düşünüyor.
Rüya içinde iletişim kurmayı başardılar
REMSpace ekibi gerçekleştirdikleri deneylerde rüyadan gerçek dünyaya mesaj göndermeyi, rüya sırasında söylenen kelimeleri tespit etmeyi ve insanların rüya içindeyken sanal araç kontrol etmesini başardıklarını açıkladı. Hatta iki kişi arasında "rüya-rüya iletişimi" kurduklarını öne sürdüler.
Bilim dünyası temkinli yaklaşıyor
Raduga'nın çalışmaları büyük ilgi çekse de birçok uzman bu deneylere temkinli yaklaşıyor. Özellikle beyin implantlarının güvenliği, uzun vadeli etkiler, bilinç manipülasyonu ve uyku düzenine müdahale gibi konular ciddi etik tartışmaları beraberinde getiriyor.
"Bu sadece başlangıç"
Michael Raduga ise insan beyninin hala keşfedilmemiş devasa bir alan olduğunu düşünüyor. Ve gelecekte insanlar fiziksel dünyadan çok rüya dünyasında zaman geçirebilir. Raduga bu rüyaları şöyle tanımlıyor:
İnsanlığın keşfedeceği bir sonraki gerçeklik katmanı.