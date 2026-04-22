Sert avlarla mücadele eden güçlü avcılar

Fosiller üzerinde tespit edilen aşınma kırık ve çizik izleri, bu canlıların sadece küçük avlarla yetinmediğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre bu izler kabuklu ve kemikli canlıların sık sık parçalandığını kanıtlıyor. Ahtapotların "gaga" adı verilen sert yapıları aslında onları düşündüğümüzden çok daha etkili birer avcı haline getiriyor.

Neden daha önce fark edilmedi?

Ahtapotların yumuşak dokulu vücutları fosilleşmeye pek uygun değil. Bu yüzden tarih öncesi döneme ait kalıntıları oldukça sınırlı. Uzun yıllar boyunca bu eksiklik onların ekosistemdeki rolünün hafife alınmasına neden oldu. Ayrıca omurgasız canlıların "üst düzey yırtıcı" olamayacağı yönündeki yaygın kanı da bilimsel bakışı etkilemiş olabilir.