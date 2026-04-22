100 milyon yıl önce yaşıyordu: Dev yırtıcı 19 metre uzunluğunda

Dinozorlar çağında okyanusların yalnızca dev sürüngenlere ait olmadığına işaret eden yeni bir araştırma bilim dünyasında dikkat çekti. Yaklaşık 100 milyon yıl önce yani Geç Kretase döneminde okyanuslar son derece rekabetçi ve tehlikeli bir ekosisteme sahipti. Yeni bilimsel bulgular devasa ve krakeni andıran ahtapotların milyonlarca yıl önce denizlerin en korkulan yırtıcıları arasında yer almış olabileceğine işaret ediyor.

  • Hokkaido University ve University of Alabama bilim insanları Geç Kretase döneminde 7 ila 19 metre uzunluğundaki dev ahtapotların üst düzey yırtıcılar arasında yer almış olabileceğini öne sürdü.
  • Araştırmacılar Japonya ve Kanada'da bulunan yaklaşık 100 milyon yıllık fosilleşmiş ahtapot çene kalıntılarını dijital fosil tarama yöntemiyle inceledi.
  • Fosillerdeki aşınma, kırık ve çizik izleri dev ahtapotların kabuklu ve kemikli canlıları avladığını gösteriyor.
  • Bulgular dev ahtapotların köpekbalıkları, mosasaur ve plesiosaur gibi deniz sürüngenleriyle aynı besin zincirinde yer almış olabileceğine işaret ediyor.
  • Ahtapotların yumuşak dokulu vücutları fosilleşmeye uygun olmadığı için tarih öncesi döneme ait kalıntıları sınırlı sayıda bulunuyor.

Hokkaido University ve University of Alabama gibi kurumlardan bilim insanlarının değerlendirmelerine dayanan çalışmada devasa ahtapotların deniz ekosisteminde üst düzey yırtıcılar arasında yer almış olabileceği öne sürülüyor.

Tasvir araştırmacılar tarafından Nisan 2026'da yayımlandı. Fotoğraf:AP

Dev ahtapotlar sahnedeydi

Yaklaşık 100 milyon yıl önce yani Geç Kretase döneminde okyanuslar son derece rekabetçi ve tehlikeli bir ekosisteme sahipti. Bugüne kadar bu dönemin zirve yırtıcıları arasında daha çok deniz sürüngenleri öne çıkarılıyordu. Ancak yeni analizler dev ahtapotların da bu mücadelede önemli bir rol oynamış olabileceğini gösteriyor.

Fosil çeneler sırrı açığa çıkardı

Araştırmacılar Japonya ve Kanada'da bulunan antik ahtapotlara ait fosilleşmiş çene kalıntılarını detaylı biçimde inceledi. Geliştirilen "dijital fosil tarama" yöntemi sayesinde daha önce fark edilmemiş yeni çene örnekleri de ortaya çıkarıldı.

Bu çeneler günümüz ahtapotlarıyla karşılaştırıldığında oldukça büyük boyutlara işaret ediyor. Yapılan hesaplamalara göre bu canlılar 7 ila 19 metre uzunluğa ulaşabiliyordu.

Sert avlarla mücadele eden güçlü avcılar

Fosiller üzerinde tespit edilen aşınma kırık ve çizik izleri, bu canlıların sadece küçük avlarla yetinmediğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre bu izler kabuklu ve kemikli canlıların sık sık parçalandığını kanıtlıyor. Ahtapotların "gaga" adı verilen sert yapıları aslında onları düşündüğümüzden çok daha etkili birer avcı haline getiriyor.

Neden daha önce fark edilmedi?

Ahtapotların yumuşak dokulu vücutları fosilleşmeye pek uygun değil. Bu yüzden tarih öncesi döneme ait kalıntıları oldukça sınırlı. Uzun yıllar boyunca bu eksiklik onların ekosistemdeki rolünün hafife alınmasına neden oldu. Ayrıca omurgasız canlıların "üst düzey yırtıcı" olamayacağı yönündeki yaygın kanı da bilimsel bakışı etkilemiş olabilir.

Denizlerin eski hakimleriyle rekabet

O dönemde okyanuslarda yaşayan köpekbalıkları, mosasaur ve plesiosaur gibi dev deniz sürüngenleri zaten güçlü avcılardı. Yeni bulgular dev ahtapotların bu canlılarla aynı besin zincirinde yer almış olabileceğini ortaya koyuyor. Ancak bilim insanları doğrudan mide içeriği gibi kanıtlar olmadığı için bu rekabetin kesin boyutunun henüz netleşmediğini belirtiyor.

Araştırmalar devam ediyor

Bilim dünyası için bu keşif sadece başlangıç. Daha fazla fosil bulunması ve farklı bölgelerde yapılacak çalışmalar bu gizemli canlıların deniz ekosistemindeki gerçek rolünü ortaya koyabilir. Araştırmacılara göre okyanusların geçmişine dair hâlâ keşfedilmeyi bekleyen sayısız sır bulunuyor.

Önce cips sonra çamur: Maymunlar abur cuburları toprakla nötrlüyorÖnce cips sonra çamur: Maymunlar abur cuburları toprakla nötrlüyor
Ahtapot değilmiş! 300 milyon yıllık fosil bilim tarihini değiştirdiAhtapot değilmiş! 300 milyon yıllık fosil bilim tarihini değiştirdi
Gülistan Doku’nun mezarı 40 kilometrelik alanda arandı
Gülistan Doku’da gizli tanık detayı

