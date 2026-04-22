Toprak yeme davranışının turistlerle daha sık temas eden gruplarda daha yaygın olduğu ve tatil sezonunda arttığı gözlemlendi.

Cebelitarık'taki makak maymunları turistlerin verdiği abur cuburların neden olduğu sindirim sorunlarına karşı toprak yiyerek kendilerini tedavi ediyor.

Cebelitarık'taki makak maymunları turistlerin bıraktığı abur cuburların ardından ortaya çıkan sindirim sorunlarına karşı sıra dışı bir çözüm geliştirdi "toprak yemek". Cambridge Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırma bu davranışın rastlantı değil öğrenilmiş bir "doğal tedavi" olabileceğini ortaya koyuyor.

Bilim insanlarına göre makakların tükettiği toprak bağırsak yüzeyini kaplayarak aşırı şeker, tuz ve yağ içeren yiyeceklerin yarattığı tahrişi azaltıyor. Aynı zamanda zararlı bileşiklerin emilimini sınırlayan bir bariyer görevi görüyor. Bu sayede mide bulantısı ve ishal gibi rahatsızlıkların hafiflediği düşünülüyor.

Cebelitarık'taki makak maymunları turistlerin verdiği abur cuburların neden olduğu sindirim sorunlarına karşı toprak yiyerek kendilerini tedavi ediyor.

Elinde bir kutu cips olan bir maymun. Fotoğraf: Martin Nicourt/Gibraltar Macaques

Turistlerle gelen risk

Sky News'te yer alan habere göre araştırma çikolata, cips ve dondurma gibi insanlara ait yiyeceklerin makakların sindirim sistemini olumsuz etkilediğini gösteriyor. Özellikle süt ürünleri yetişkin makaklarda yaygın olan laktoz intoleransı nedeniyle ciddi sorunlara yol açabiliyor. Buna rağmen bu yiyecekler yüksek kalori içerikleri nedeniyle hayvanlar için cazip olmaya devam ediyor.

Davranış sosyal olarak öğreniliyor

Araştırmacılar toprak yeme davranışının makak grupları arasında farklılık göstermesinin bunun sosyal öğrenme yoluyla yayıldığını düşündürdüğünü belirtiyor. Ayrıca turistlerle daha sık temas eden gruplarda bu davranışın daha yaygın olduğu ve tatil sezonunda arttığı gözlemlendi.