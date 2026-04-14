Sinkrotron ışınları 300 milyon yıllık sırrı çözdü
Araştırmacılar fosilin iç yapısını incelemek için ileri düzey bir teknik olan sinkrotron görüntüleme yöntemini kullandı. Bu yöntem sayesinde canlıların beslenmesinde rol oynayan ve "radula" adı verilen dişli yapı detaylı şekilde incelendi.
Elde edilen bulgular kritik bir farkı ortaya koydu:
- Ahtapotlarda diş sayısı genellikle 7–9 arasında
- Nautiloidlerde ise bu sayı 11 ve üzeri
Çalışmanın baş yazarı Thomas Clements, "Bu kadar fazla dişe sahip bir yapı ahtapot olamaz" diyerek fosilin gerçek kimliğini netleştirdi.
Pohlsepia mazonensis'in nasıl görünebileceğine dair bir tasvir. (Fotoğraf: Dr. Thomas Clements / SWNS)