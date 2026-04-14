Ahtapot değilmiş! 300 milyon yıllık fosil bilim tarihini değiştirdi

300 milyon yıl boyunca "dünyanın en eski ahtapotu" sanılan Pohlsepia mazonensis fosili yeni analizlerle bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Gelişmiş görüntüleme teknikleri bu canlının aslında ahtapot değil nautilus akrabası olduğunu ortaya koydu.

Ahtapot değilmiş! 300 milyon yıllık fosil bilim tarihini değiştirdi

Pohlsepia mazonensis adlı 300 milyon yıllık fosil yıllarca "dünyanın en eski ahtapotu" olarak kabul edildi. Ancak University of Reading öncülüğünde yürütülen yeni araştırma bu fosilin aslında ahtapotla ilgisi olmayan bir nautiloid olduğunu ortaya koydu. Baş araştırmacı Thomas Clements, "En ünlü ahtapot fosili aslında hiç ahtapot değildi" diyerek bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

300 milyon yıllık ahtapot fosili aslında ahtapot değilmiş

Fosil ne zaman ve nerede bulundu?

Pohlsepia mazonensis adı verilen fosil, ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Mazon Creek bölgesinde keşfedildi. 2000 yılında ahtapot olarak tanımlanan bu canlı ahtapotların kökenini yaklaşık 150 milyon yıl daha geriye götürdüğü gerekçesiyle bilim dünyasında büyük yankı uyandırmış ve ders kitaplarına girmişti.

Ancak insan avucu büyüklüğündeki bu sıra dışı fosilin bilinen en eski diğer ahtapot fosilinden tam 210 milyon yıl daha yaşlı olması yıllar boyunca bilim insanlarının kafasında soru işaretleri oluşturdu.

Pohlsepia mazonensis bilim dünyasını şaşırttı

Sinkrotron ışınları 300 milyon yıllık sırrı çözdü

Araştırmacılar fosilin iç yapısını incelemek için ileri düzey bir teknik olan sinkrotron görüntüleme yöntemini kullandı. Bu yöntem sayesinde canlıların beslenmesinde rol oynayan ve "radula" adı verilen dişli yapı detaylı şekilde incelendi.

Elde edilen bulgular kritik bir farkı ortaya koydu:

  • Ahtapotlarda diş sayısı genellikle 7–9 arasında
  • Nautiloidlerde ise bu sayı 11 ve üzeri

Çalışmanın baş yazarı Thomas Clements, "Bu kadar fazla dişe sahip bir yapı ahtapot olamaz" diyerek fosilin gerçek kimliğini netleştirdi.

Pohlsepia mazonensis'in nasıl görünebileceğine dair bir tasvir. (Fotoğraf: Dr. Thomas Clements / SWNS)

25 yıllık hata: En eski ahtapot kaydı çürütüldü

Neden bu kadar uzun süre yanlış tanımlandı?

Bilim insanlarına göre hatanın temel nedeni canlının fosilleşmeden önce geçirdiği çürüme süreciydi. Haftalar süren bu süreçte dış kabuk kayboldu ve geriye ahtapotu andıran yumuşak bir yapı kaldı. Bu da araştırmacıları yanıltan en büyük etken oldu.

Ayrıca fosilin aynı bölgede daha önce tespit edilen Paleocadmus pohli ile birebir örtüşmesi bu iki fosilin aslında aynı canlıya ait olabileceğini gösterdi.

Bilim insanları büyük yanılgıyı ortaya çıkardı

Bilim dünyası ve Guinness ne diyor?

Bu yeni bulgu yalnızca bir fosilin kimliğini değil aynı zamanda evrimsel zaman çizelgesini de değiştirdi. Artık ahtapotların bilinen en eski örnekleri yaklaşık 90 milyon yıl öncesine yani Jura dönemine tarihleniyor.

Guinness World Records yetkililerinin de bu gelişme sonrası "en eski ahtapot" unvanını geri çekmesi bekleniyor. Öte yandan bu keşif, nautiloidlerin yumuşak doku fosillerinin tarihini yaklaşık 220 milyon yıl daha geriye götürerek bilim dünyasına yeni bir pencere açtı.

Fosilin dişlerinin şematik gösterimi. (Yukarıdaki fotoğraf: Dr. Thomas Clements / SWNS)

Ahtapot sanılan fosil nautiloid çıktı

Teknoloji tarihi yeniden yazıyor

Clements, "Tartışmalı fosilleri yeni teknolojilerle yeniden incelemek gözden kaçan detayları ortaya çıkarabilir" diyerek bulgunun önemini vurguladı.

300 milyon yıllık sır teknolojiyle çözüldü

Bu çalışmaözellikle paleontoloji alanında sinkrotron teknolojisinin ne kadar devrim niteliğinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Artık onlarca yıl önce yapılan yorumlar bile modern tekniklerle yeniden değerlendirilerek bilimsel gerçekler güncellenebiliyor.

Sinkrotron ışınları 300 milyon yıllık sırrı çözdü

Bilim insanları artık, bir zamanlar dünyanın en eski ahtapotu olduğuna inanılan Pohlsepia mazonensis fosilinin aslında bir nautilus ile daha yakın akraba olduğuna inanıyor. (Fotoğraf: Dr. Thomas Clements / SWNS)

Alpler’de donmuş bir zaman kapsülü: Tarihin en iyi korunan cesedi Ötzi’nin sıra dışı hikayesi
Alpler'de donmuş bir zaman kapsülü: Tarihin en iyi korunan cesedi Ötzi'nin sıra dışı hikayesi
Altın dolu mezar keşfi: Bin yıllık gömü gün yüzüne çıktı
Altın dolu mezar keşfi: Bin yıllık gömü gün yüzüne çıktı