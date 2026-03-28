İstanbul Ümraniye'de Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Alaattin Kadayıfçıoğlu için 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis istendi.