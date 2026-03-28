Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni perde! Aleyna Kalaycıoğlu’na müebbet, 9 şüpheliye dava

Ümraniye’de Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, Aleyna Kalaycıoğlu’nun “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan müebbet hapsi talep edildi. Olayın faili olduğu belirtilen Alaattin Kadayıfçıoğlu için müebbet, İzzet Yıldızhan için ise “suçluyu kayırma” suçundan hapis istendi.

  • İstanbul Ümraniye'de Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
  • İddianamede Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
  • Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Alaattin Kadayıfçıoğlu için 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis istendi.
  • Şarkıcı İzzet Yıldızhan hakkında 'suçluyu kayırma' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Ümraniye'de yaşanan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni bir aşamaya geçildi. Aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik hazırlanan iddianame tamamlandı.

9 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 9 şüpheli hakkında dava açıldı.

KALAYCIOĞLU'NA MÜEBBET TALEBİ

İddianamede Aleyna Kalaycıoğlu'nun, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Soruşturma kapsamında Kalaycıoğlu'nun olayın planlanmasında etkili olduğu değerlendirildi.

SALDIRGAN İÇİN ÇİFTE SUÇLAMA

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istendi.

İZZET YILDIZHAN'A "SUÇLUYU KAYIRMA" SUÇLAMASI

İddianamede türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

CİNAYETTE PERDE ARALANIYOR

Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyle birlikte dava sürecinde kritik bir aşamaya geçilirken, mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor.

