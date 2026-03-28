İstanbul Ümraniye'de yaşanan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni bir aşamaya geçildi. Aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik hazırlanan iddianame tamamlandı.
9 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 9 şüpheli hakkında dava açıldı.
KALAYCIOĞLU'NA MÜEBBET TALEBİ
İddianamede Aleyna Kalaycıoğlu'nun, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Soruşturma kapsamında Kalaycıoğlu'nun olayın planlanmasında etkili olduğu değerlendirildi.
SALDIRGAN İÇİN ÇİFTE SUÇLAMA
Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istendi.
İZZET YILDIZHAN'A "SUÇLUYU KAYIRMA" SUÇLAMASI
İddianamede türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
CİNAYETTE PERDE ARALANIYOR
Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyle birlikte dava sürecinde kritik bir aşamaya geçilirken, mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor.