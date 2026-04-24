5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında çarpıcı bir eşik aşıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun talimatıyla kurulan özel ekip, mezar şüphesi bulunan noktalar dahil 17 ayrı bölgede yer altı görüntüleme cihazlarıyla yaklaşık 40 kilometrelik alanda arama yaptı.

Aramaların odak noktası, gizli tanığın işaret ettiği Pertek ilçesine bağlı Koçpınar köyü girişindeki mezarlık oldu. Yapılan taramada, yaklaşık 1,60-1,70 metre uzunluğunda, 70-80 santimetre genişliğinde ve 80 santimetre derinliğinde, mezar görünümüne benzeyen şüpheli bir boşluk tespit edildi. İncelemelerde bu alanın daha önce gömü amaçlı kullanılmış olabileceği, ardından da boşaltılmış olabileceği değerlendirildi. Boşlukta silah ve sırt çantası benzeri bir eşyanın bulunmuş olabileceğine dair oksitlenme izleri de dikkat çekti.

GİZLİ TANIK: "BAŞINDAN VURULDU" İDDİASI

Soruşturmanın seyrini değiştiren ifade, gizli tanık "Şubat"tan geldi. Tanık, 10 Ocak 2025 tarihli beyanında Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün Sarı Saltuk Viyadüğü'nden alınarak Rostan-Dinar hattına götürüldüğünü öne sürdü.

İddiaya göre Doku, araç içerisinde başından vurularak öldürüldü. Tanık, cesedin önce Koçpınar köyünde bir ağacın altına gömüldüğünü, ardından 1-2 yıl önce başka bir noktaya taşındığını ileri sürdü.

BAZ SİNYALLERİ VE KAMERALAR AYNI NOKTAYI GÖSTERDİ

Dosyadaki teknik veriler de dikkat çeken detaylar ortaya koydu. 27 Aralık 2019'da Gülistan Doku'nun telefonu ile Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abarakov ve Umut Altaş'a ait telefonların aynı bölgede sinyal verdiği tespit edildi.

Ayrıca Doku'nun son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde, şüphelilere ait telefonların aynı saat diliminde aynı noktada bulunduğu belirlendi. Umut Altaş'ın telefonunun saat 19.28 ile 21.36 arasında bölgede sabit kaldığı, saat 22.08'den itibaren Mustafa Türkay Sonel ve Şükrü Eroğlu'nun da aynı noktaya gelerek buluştukları baz istasyonu verileriyle ortaya kondu.

700 SAATLİK GÖRÜNTÜ DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait tüm KGYS ve PTS kayıtları yeniden toplandı. Dosyaya, 67'si ana arter olmak üzere toplam 70 kameraya ait yaklaşık 700 saatlik görüntü eklendi. Bu görüntüler arasında Doku'ya ait yeni karelerin de bulunduğu belirtildi.

OPERASYONLAR VE TUTUKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Cinayet şüphesiyle 14 ve 17 Nisan tarihlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 15 şüpheli gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten talep edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Gülistan Doku ile son teması bulunduğu belirlenen Erdoğan Elaldı, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer ile Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ve annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve koruma Şükrü Eroğlu ise "suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan tutuklandı.

Ferhat Güven "yağma", dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir ise "resmi belgeyi bozmak ve gizlemek" suçlarından tutuklandı. Tuncay Sonel hakkında da birden fazla suçtan tutuklama kararı verildi. Bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17 NOKTADA ARAMA YAPILDI, İZ BULUNAMADI

JASAT ekipleri, Koçpınar'dan Rostan-Dinar hattına, Pülümür Vadisi'nden Munzur Dağı eteklerine kadar geniş bir alanda arama yaptı.

Toplam 17 farklı noktada, yaklaşık 40 kilometrelik alanda gerçekleştirilen tüm çalışmalara rağmen Gülistan Doku'ya ait herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

BAŞSAVCI SAHADA TAKİP ETTİ

Tüm süreci yakından takip eden Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, arama çalışmalarına bizzat katıldı. Ayrıca cesedin geçmişte terör örgütleri tarafından kullanılmış olabilecek mağaralara götürülmüş olabileceği ihtimali de değerlendirilerek bu alanlarda da detaylı incelemeler yapıldı.