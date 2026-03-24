ANNE KUNDAKÇI'DAN ÇARPICI İDDİA

Oğlunun mezarı başında Gazeteci Özlem Aktay'a konuşan anne Ülker Kundakçı, gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. Kendisine davadan vazgeçmesi karşılığında ev teklif edildiğini öne süren Kundakçı, şu ifadeleri kullandı:

Benim para pula ihtiyacım yok. Böyle bir saçmalık mı olur? Bana davadan vazgeçmek için ev teklif ediyorlar. Çocuğumun kanı için ev mi alayım? Bir anneye nasıl böyle bir teklif yapılıyor? Benim çocuğumun yanı benim evim artık. Ben niye vazgeçeyim sonuna kadar! Benim evim burası, ben 53 yaşındayım bundan sonra evi barkı ne yapayım? Bu ne saçmalık ya? Bu nasıl bir adaletsizlik, nasıl bir vicdan? Bir anneye böyle bir şeyi nasıl teklif edebilirsiniz ya?