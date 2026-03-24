CANLI YAYIN
Geri

Kubilay Kundakçı'nın annesinden kan parası tepkisi: "Bu nasıl bir vicdan"

İstanbul’da öldürülen amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın annesi Ülker Kundakçı davadan vazgeçmesi karşılığında kendisine ev teklif edildiğini bildirdi. Kan parası teklifine tepki gösteren acılı anne, “Çocuğumun kanı için ev mi alayım?” diyerek adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kubilay Kundakçı'nın annesinden kan parası tepkisi: "Bu nasıl bir vicdan"
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Ümraniye'de 19 Mart'ta park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayan Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti.
  • Olayla ilgili aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu bazı şüpheliler tutuklandı.
  • Maktulün annesi Ülker Kundakçı, kendisine davadan vazgeçmesi karşılığında ev teklif edildiğini iddia etti.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri olayla bağlantılı 8 şüpheliyi yakaladı.
  • Savcılık sorgusunun ardından bazı şüpheliler serbest bırakılırken, bir kısmı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye'de park halindeki araçta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Ülker Kundakçı'nın açıklama görüntüleri / Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

Kubilay Kundakçı'nın annesi: Bana davadan vazgeçmem için ev teklif ettiler

ANNE KUNDAKÇI'DAN ÇARPICI İDDİA

Oğlunun mezarı başında Gazeteci Özlem Aktay'a konuşan anne Ülker Kundakçı, gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. Kendisine davadan vazgeçmesi karşılığında ev teklif edildiğini öne süren Kundakçı, şu ifadeleri kullandı:

Benim para pula ihtiyacım yok. Böyle bir saçmalık mı olur? Bana davadan vazgeçmek için ev teklif ediyorlar. Çocuğumun kanı için ev mi alayım? Bir anneye nasıl böyle bir teklif yapılıyor? Benim çocuğumun yanı benim evim artık. Ben niye vazgeçeyim sonuna kadar! Benim evim burası, ben 53 yaşındayım bundan sonra evi barkı ne yapayım? Bu ne saçmalık ya? Bu nasıl bir adaletsizlik, nasıl bir vicdan? Bir anneye böyle bir şeyi nasıl teklif edebilirsiniz ya?

Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü

NE OLMUŞTU?

Olay, Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta 19 Mart'ta meydana geldi. Park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kubilay Kaan Kundakçı, olay yerine gelen iki araçtan inen şüphelilerden birinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan genç futbolcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alaattin Kadayıfçıoğlu

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin soruşturmasında, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası B.K. ile birlikte İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı.

Aleyna Kalaycıoğlu

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından bazı şüpheliler serbest bırakılırken, aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu isimler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kubilay Kundakçı cinayetinde katili kaçırma planı İzzet YıldızhandanKubilay Kundakçı cinayetinde katili kaçırma planı İzzet Yıldızhandan
Nereden bileyim cinayet işleyeceğini Hakan Ural sessizliğini bozdu: Kızı Melisa’nın eski sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında açıklamaNereden bileyim cinayet işleyeceğini Hakan Ural sessizliğini bozdu: Kızı Melisa’nın eski sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında açıklama
Alaattin Kadayıfçıoğlundan sıkmadım savunması: Silah boğuşma sırasında patladı | Gözaltına alındığı anlar kameradaAlaattin Kadayıfçıoğlundan sıkmadım savunması: Silah boğuşma sırasında patladı | Gözaltına alındığı anlar kamerada
Günün Manşetleri

Tüm Manşetler