Ümraniye'de park halindeki araçta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Kubilay Kundakçı'nın annesi: Bana davadan vazgeçmem için ev teklif ettiler
ANNE KUNDAKÇI'DAN ÇARPICI İDDİA
Oğlunun mezarı başında Gazeteci Özlem Aktay'a konuşan anne Ülker Kundakçı, gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. Kendisine davadan vazgeçmesi karşılığında ev teklif edildiğini öne süren Kundakçı, şu ifadeleri kullandı:
Benim para pula ihtiyacım yok. Böyle bir saçmalık mı olur? Bana davadan vazgeçmek için ev teklif ediyorlar. Çocuğumun kanı için ev mi alayım? Bir anneye nasıl böyle bir teklif yapılıyor? Benim çocuğumun yanı benim evim artık. Ben niye vazgeçeyim sonuna kadar! Benim evim burası, ben 53 yaşındayım bundan sonra evi barkı ne yapayım? Bu ne saçmalık ya? Bu nasıl bir adaletsizlik, nasıl bir vicdan? Bir anneye böyle bir şeyi nasıl teklif edebilirsiniz ya?
NE OLMUŞTU?
Olay, Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta 19 Mart'ta meydana geldi. Park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kubilay Kaan Kundakçı, olay yerine gelen iki araçtan inen şüphelilerden birinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan genç futbolcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin soruşturmasında, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası B.K. ile birlikte İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından bazı şüpheliler serbest bırakılırken, aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu isimler tutuklanarak cezaevine gönderildi.