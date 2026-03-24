Aleyna Kalaycıoğlu'nun Kadayıfçıoğlu ile olay yerine gittiği, cinayet sonrası ambulans aramak yerine olay yerinden kaçtığı ve kasten öldürme suçuna yardım ettiği belirlendi.

İzzet Yıldızhan, Kadayıfçıoğlu'nun babası tarafından olay hakkında bilgilendirildikten sonra diğer şüphelilerle görüşmeler yaptı ve suçluyu kayırma suçu işlediği tespit edildi.

Alaattin Kadayıfçıoğlu, Kundakçı'nın aracının camına silahla vurduktan sonra kapıyı açarak araç içine ateş etti ve Kundakçı'nın karın bölgesinden vurulmasına neden oldu.

Bu hususu olay yerinde olan Hasan Can Avcı ve şüpheli Mustafa Rece doğruladı. Kadayıfçıoğlu'nun olay yerine silahını atışa hazır halde bulundurarak gittiği, Kundakçı'nın karın bölgesine doğrudan ateş ettiği belirlendi.

Ulaşılan detaylara göre saldırı şöyle gerçekleşti: Kadayıfçıoğlu, rapçi Vahap Canbay ve Kundakçı'nın aracının camına silahının namlusuyla vurdu. Kapıyı açarak öldürme kastıyla hareket ettikten sonra doğrudan araç içerisine ateş etti.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

TELEFONUNU KAPATTI Olay sonrası Kadayıfçıoğlu, teknik takipten kurtulmak için telefonunu kapattı, başka bir hat üzerinden iletişim sağladı ve farklı araçlarla izini kaybettirmeye çalıştı. Zorlu'da yakalandığında silahın araçta olduğunu belirtti ancak silah atışa hazır şekilde ikametinde çıktı.

YILDIZHAN'IN ROLÜ

Öte yandan ailenin yakın dostu olan İzzet Yıldızhan'ın ifadesine göre; ünlü sanatçı saat 01.00 sıralarında Kadayıfçıoğlu'nun İngiltere'de bulunan babası Bilal Kadayıfçıoğlu tarafından arandı ve olayın haberi verildi.

Yıldızhan, amca Metin Kadayıfçıoğlu'nu aradı. Yıldızhan'ın diğer şüpheliler ile de cinayetten sonra görüşmeler yaptığı tespit edildi. Kalaycıoğlu'nun ise suçtan kurtulmaya yönelik savunma verdiği öğrenildi. Olay gecesi Aleyna ile tanık Yalçınay Yıldız arasında görüşme gerçekleştiği, Kadayıfçıoğlu'nun saldırı kastıyla yönlendirildiği tespit edildi.

Kalaycıoğlu'nun, Kadayıfçıoğlu ile olay yerine gittiği, cinayet sonrası ambulansı aramak yerine, vitoya binip kaçtığı belirlendi. Aleyna'nın kasten öldürme suçuna yardım ettiği ve suçluyu kayırma suçunu işlediğine vurgu yapıldı.