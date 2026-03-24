Kubilay Kundakçı cinayetinde katili kaçırma planı İzzet Yıldızhan'dan

Futbolcu cinayeti soruşturmasında aralarında İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturma dosyasına göre Yıldızhan’ın, olay gecesi şüphelilerle yoğun telefon trafiği kurduğu, cinayeti yetkililere bildirmek yerine firari şüphelinin kaçmasına ve saklanmasına yardımcı olduğu öne sürüldü. Ayrıca olay sonrası kaçış trafiğini ise önceki gün tutuklanan aile dostları İzzet Yıldızhan’ın yürüttüğü öğrenildi Savcılık, “suçluyu kayırma” suçlaması kapsamında delil karartma, tanıklar üzerinde baskı kurma ve kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verildiğini bildirdi.

Kubilay Kundakçı cinayetinde katili kaçırma planı İzzet Yıldızhan'dan
  • Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 şüpheli tutuklandı.
  • Alaattin Kadayıfçıoğlu, Kundakçı'nın aracının camına silahla vurduktan sonra kapıyı açarak araç içine ateş etti ve Kundakçı'nın karın bölgesinden vurulmasına neden oldu.
  • Olay sonrası Kadayıfçıoğlu telefonunu kapattı, farklı araçlarla izini kaybettirmeye çalıştı ve Zorlu'da yakalandığında silah ikametinde atışa hazır halde bulundu.
  • İzzet Yıldızhan, Kadayıfçıoğlu'nun babası tarafından olay hakkında bilgilendirildikten sonra diğer şüphelilerle görüşmeler yaptı ve suçluyu kayırma suçu işlediği tespit edildi.
  • Aleyna Kalaycıoğlu'nun Kadayıfçıoğlu ile olay yerine gittiği, cinayet sonrası ambulans aramak yerine olay yerinden kaçtığı ve kasten öldürme suçuna yardım ettiği belirlendi.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı.

Ulaşılan detaylara göre saldırı şöyle gerçekleşti: Kadayıfçıoğlu, rapçi Vahap Canbay ve Kundakçı'nın aracının camına silahının namlusuyla vurdu. Kapıyı açarak öldürme kastıyla hareket ettikten sonra doğrudan araç içerisine ateş etti.

Bu hususu olay yerinde olan Hasan Can Avcı ve şüpheli Mustafa Rece doğruladı. Kadayıfçıoğlu'nun olay yerine silahını atışa hazır halde bulundurarak gittiği, Kundakçı'nın karın bölgesine doğrudan ateş ettiği belirlendi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin görüntüleri ortaya çıktıKubilay Kaan Kundakçı cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Kubilay Kundakçı cinayetinde katili kaçırma planı İzzet Yıldızhan'dan-2

TELEFONUNU KAPATTI
Olay sonrası Kadayıfçıoğlu, teknik takipten kurtulmak için telefonunu kapattı, başka bir hat üzerinden iletişim sağladı ve farklı araçlarla izini kaybettirmeye çalıştı. Zorlu'da yakalandığında silahın araçta olduğunu belirtti ancak silah atışa hazır şekilde ikametinde çıktı.

Olay sonrası Hüseyin Can'ın cinayet sonrası elinde silahla koşan Kadayıfçıoğlu'nu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nu Vito aracına alarak olay yerinden uzaklaştıkları saptandı.

Kubilay Kundakçı cinayetinde katili kaçırma planı İzzet Yıldızhan'dan-3

YILDIZHAN'IN ROLÜ
Öte yandan ailenin yakın dostu olan İzzet Yıldızhan'ın ifadesine göre; ünlü sanatçı saat 01.00 sıralarında Kadayıfçıoğlu'nun İngiltere'de bulunan babası Bilal Kadayıfçıoğlu tarafından arandı ve olayın haberi verildi.

Yıldızhan, amca Metin Kadayıfçıoğlu'nu aradı. Yıldızhan'ın diğer şüpheliler ile de cinayetten sonra görüşmeler yaptığı tespit edildi. Kalaycıoğlu'nun ise suçtan kurtulmaya yönelik savunma verdiği öğrenildi. Olay gecesi Aleyna ile tanık Yalçınay Yıldız arasında görüşme gerçekleştiği, Kadayıfçıoğlu'nun saldırı kastıyla yönlendirildiği tespit edildi.

Kalaycıoğlu'nun, Kadayıfçıoğlu ile olay yerine gittiği, cinayet sonrası ambulansı aramak yerine, vitoya binip kaçtığı belirlendi. Aleyna'nın kasten öldürme suçuna yardım ettiği ve suçluyu kayırma suçunu işlediğine vurgu yapıldı.

Kubilay Kundakçı cinayetinde katili kaçırma planı İzzet Yıldızhan'dan-4

DELİL KARARTMA İHTİMALİNEKARŞI TUTUKLANDI
Amca Metin Kadayıfçıoğlu ile İzzet Yıldızhan arasında WhatsApp'tan olağan dışı iletişim trafiği gerçekleştiği belirlendi. Yıldızhan'ın ailenin dostu olduğu, farklı illerde konaklama tesislerine sahip olduğu ifade edildi.

Sanatçının gerçekleşen 'Kasten Öldürme' eylemini resmi makamlara ihbar etmek yerine, asli failin kaçmasına ve saklanmasına yardım ederek suçluyu kayırma suçunu işlediği tespit edildi. Henüz yakalanmayan suç ortaklarıyla iletişime geçerek tanıklar üzerinde baskı kurma, kaçma veya delil karartma ihtimalinin bulunduğu değerlendirildi.

Kubilay Kundakçı cinayetinde katili kaçırma planı İzzet Yıldızhan'dan-5

'BOĞUŞMASIRASINDASİLAH PATLADI'
Şüpheli Alaattin Kadayıfcıoğlu ifadesinde olay anını şöyle anlattı: "Aracın yanına gittim. Şahıslara "Beyler aracınızı buradan alın, aracımızı alıp gideceğiz" dedim. Bu esnada önde oturan şahıs, eliyle bana müdahale ederek vurmaya çalışınca, silah bulunmayan elimle şahsı engellemeye çalıştım. Ancak şahıs 2 eliyle bana müdahale edince, elimde silah olan sol elimi de savunmak maksadıyla şahsa götürdüm. Boğuşma esnasında silah patladı, ben kesinlikle silahla ateş etmedim. Silah patlayınca şoka girdim. Benim silahım mı patladı, başka bir silah mı patladı onu dahi fark etmedim."

Haber: Yunus Emre Kavak

