"DİĞER ÇOCUKLARA DA BENZER ŞEYLER YAPMIŞ"

Öğretmenin daha önce de benzer şeyler yaptığını öne süren Can, "Öğretmen sınıftaki diğer velileri arayıp çocuk 'Omuzlarım acıyor' deyince açıp baktığını ve omuzlarının kırmızı olduğunu gördüğünü, bunun üzerine beni aradığını söylemiş. Ancak kendisi kesinlikle beni aramadı. Alperen o okula daha yeni geldi ve anlaşamadığı bir arkadaşı var. Olağan, çözülebilir durumlar bunlar. Sadece benim çocuğuma değil, diğer çocuklara da aynen bu şekilde yapıldığına dair velilerin yazışmaları var. Bunların raporları da elimde mevcut. Oğlumla tartışan diğer çocuğun da gözünü morartacak şekilde darbetmiş"iddiasında bulundu.

"OĞLUM UYUYAMIYOR"

Oğlunun sınıfını değiştirmek için başvurduğunu ancak sonuç alamadığını söyleyen Can, "Oğlum şu an gerçekten korkuyor. Gece uyuyamıyor. Öğretmenle aynı yerde bulunmak dahi istemiyor. Okul yönetimi oğlumun bir senaryo yazdığını söylüyor ama bir çocuk ne kadar senaryo yazabilirse yazsın, iki omzunu da morartacak şekilde kendine şiddet uygulayamaz. Bu psikopatlık boyutuna girer ki elimdeki yazışmalar itibarıyla diğer çocuklara da bu şekilde davranıldığı net bir şekilde ortada." şeklinde konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan öğretmen S.Ö. hakkında, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturma başlattığı kaydedildi.