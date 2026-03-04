Sitede panik: Kastamonu'da sokak köpekleri kadına ve çocuklara saldırdı
Kastamonu’nun Budamış Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, sokak köpekleri önce okula gitmek isteyen öğrencilere, ardından site önünde bekleyen bir kadına saldırdı. Vatandaşların müdahalesiyle kadın yara almadan kurtulurken, saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Site sakinleri bölgede benzer olayların arttığını belirterek yetkililerden çözüm talep etti.
- Bir sitede 5-6 sokak köpeği sabah saatlerinde okula gitmek isteyen öğrencilere ve ardından yol kenarında bekleyen bir kadına saldırdı.
- Site sakini Faruk Fettahoğlu köpeklerin özellikle kadın ve çocuklar için risk oluşturduğunu belirterek arabasını üzerlerine sürdüğünü ancak köpeklerin araca da saldırdığını söyledi.
- Site sakini Mustafa Eskicioğlu köpeklerden korkan bir kadın ve öğrencinin site kapısının önünde dışarı çıkamadığını ve bir taksici tarafından kurtarıldığını ifade etti.
- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu sahipsiz hayvanların bakımı, kısırlaştırılması ve kayıt altına alınmasının belediyelerin sorumluluğunda olduğunu belirtiyor.
Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 5-6 sokak köpeği, okula gitmek isteyen öğrencilere yöneldi. Çevredeki vatandaşların bağırması üzerine köpekler uzaklaştı. Ancak kısa süre sonra site içerisine geri döndü.Kastamonu’da başıboş köpekler kadına saldırdı: İşte o anlar!
Bir süre sonra yol kenarında bekleyen bir kadına yönelen köpekler saldırmaya çalıştı. Kadın çantasını sallayarak kendini korumaya çalıştı. Görüntülerde köpeklerin kadına doğru koştuğu, kadının yere düştüğü ve çevredeki vatandaşların müdahale ettiği anlar yer aldı.
"ARABAMI ÜZERLERİNE SÜRDÜM, ARABAMA DA SALDIRDILAR"
Site sakinlerinden Faruk Fettahoğlu, köpeklerin özellikle kadın ve çocuklar için risk oluşturduğunu belirterek,"Arabamla üzerlerine sürdüm ancak araca da saldırdılar. Sürekli tehlike arz eden bir durum var" dedi.
"ÇOCUKLAR KORKUDAN DIŞARIYA ÇIKAMIYOR"
Bir diğer site sakini Mustafa Eskicioğlu ise sabah saatlerinde öğrencilerin saldırıya uğradığını belirterek, "Sabah 5-6 tane köpek öğrenciye saldırdılar. Camları açıp bağırdık, köpekleri o şekilde uzaklaştırabildik. Çeşmenin yanında da bir kadın vardı. Köpekler kadına sardı. Allah'tan kadının yakınında da bir adam vardı, kadını da adam kurtardı. Köpeklerden çok korktuk. Çocuklara saldırıyorlar. Sitenin kapısının önünde bir kadın ile öğrenci korkudan dışarı çıkamadı. Bağırınca da kaçmıyorlar. Oradan bir taksici geldi, kadın ile öğrenciyi taksiye aldı. Köpekler insana saldırıyorlar. Buna bir çözüm bulsalar iyi olacak" ifadelerini kullandı.
YASAL ÇERÇEVE NE DİYOR?
Sahipsiz hayvanlara ilişkin uygulamalar 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülüyor. Kanunda, sahipsiz hayvanların bakımı, kısırlaştırılması, rehabilitasyonu ve kayıt altına alınmasının belediyelerin sorumluluğunda olduğu belirtiliyor.
Aynı düzenleme, hayvanların kontrolsüz şekilde çoğalmasının önlenmesi ve insan güvenliğini tehdit edecek durumların engellenmesi konusunda yerel yönetimlere görev yüklüyor.