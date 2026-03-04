Sitede panik: Kastamonu'da sokak köpekleri kadına ve çocuklara saldırdı

Site sakini Mustafa Eskicioğlu köpeklerden korkan bir kadın ve öğrencinin site kapısının önünde dışarı çıkamadığını ve bir taksici tarafından kurtarıldığını ifade etti.

Site sakinlerinden Faruk Fettahoğlu, köpeklerin özellikle kadın ve çocuklar için risk oluşturduğunu belirterek, "Arabamla üzerlerine sürdüm ancak araca da saldırdılar. Sürekli tehlike arz eden bir durum var" dedi.

Site sakini Faruk Fettahoğlu

"ÇOCUKLAR KORKUDAN DIŞARIYA ÇIKAMIYOR"

Bir diğer site sakini Mustafa Eskicioğlu ise sabah saatlerinde öğrencilerin saldırıya uğradığını belirterek, "Sabah 5-6 tane köpek öğrenciye saldırdılar. Camları açıp bağırdık, köpekleri o şekilde uzaklaştırabildik. Çeşmenin yanında da bir kadın vardı. Köpekler kadına sardı. Allah'tan kadının yakınında da bir adam vardı, kadını da adam kurtardı. Köpeklerden çok korktuk. Çocuklara saldırıyorlar. Sitenin kapısının önünde bir kadın ile öğrenci korkudan dışarı çıkamadı. Bağırınca da kaçmıyorlar. Oradan bir taksici geldi, kadın ile öğrenciyi taksiye aldı. Köpekler insana saldırıyorlar. Buna bir çözüm bulsalar iyi olacak" ifadelerini kullandı.