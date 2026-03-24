Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı komitesi, 2026 yılı etkinlik takvimini paylaşarak festivalin 1 Nisan'da başlayacağını, 5 Nisan Pazar günü ise tarihi Taş Köprü'de yapılacak halk koşusuyla sona ereceğini duyurdu.
ADANA NİSAN'DA PORTAKAL KOKACAK: 2026 KARNAVAL TAKVİMİ VE KORTEJ DETAYLARI
Adana'da baharın gelişini simgeleyen 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 1-5 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Şehrin sokaklarını beyaz çiçek kokularıyla dolduran bu dev organizasyon, konserlerden gastronomi etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.
KARNAVALIN ÖNE ÇIKAN ETKİNLİK TAKVİMİ
Festivalin en çok merak edilen iki ana etkinliği olan kortej ve halk koşusunun zamanlaması netleşti. Bu yıl 14. kez düzenlenecek olan karnavalda, katılımcı işletmelerin başvuru süreci de eş zamanlı olarak başladı.
|Etkinlik Adı
|Tarih
|Yer / Detay
|Karnaval Başlangıcı
|1 Nisan 2026 Çarşamba
|Şehir Geneli
|Büyük Kortej Yürüyüşü
|4 Nisan 2026 Cumartesi
|Adana Şehir Merkezi
|Adana Halk Koşusu
|5 Nisan 2026 Pazar (09:00)
|Taş Köprü
|Karnaval Bitişi
|5 Nisan 2026 Pazar
|Şehir Geneli
KARNAVALIN ŞEHİR EKONOMİSİNE ETKİSİ
Adana Portakal Çiçeği Karnavalı artık sadece yerel bir eğlence değil, Türkiye'nin en büyük "sokak karnavalı" markasına dönüştü. Geçtiğimiz yıllardaki katılım verileri analiz edildiğinde, festivalin Adana'daki otel doluluk oranlarını %100'e ulaştırdığı ve yerel esnafın yıllık cirosuna %20'lik bir katkı sağladığı görülüyor.
Özellikle 4 Nisan'daki kortej yürüyüşü, dijital içerik üreticileri ve turistler için ana cazibe merkezi konumunda. Bu yılın farkı ise "Katılımcı İşletmeler Programı" ile gastronomi ve sanat duraklarının daha organize bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Ziyaretçilerin sadece merkezde değil, şehrin farklı noktalarındaki butik etkinliklere de yayılması, festivalin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyor.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Konaklama: Festival tarihleri netleştiği için çevre illerden ve yurt dışından gelecek olanların rezervasyonlarını erken yapması öneriliyor.
Kortej Katılımı: 4 Nisan'daki yürüyüşe kostümlü katılım sağlamak isteyen grupların önceden hazırlık yapması gerekiyor.
Başvurular: Etkinlik düzenlemek isteyen işletmelerin başvurularını bugün içerisinde resmi site üzerinden tamamlaması şart.
SIKÇA SORULAN SORULAR
2026 Portakal Çiçeği Karnavalı hangi tarihlerde yapılacak?
Karnaval 1 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 5 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.
Adana Portakal Çiçeği kortej yürüyüşü ne zaman?
Büyük kortej yürüyüşü 4 Nisan 2026 Cumartesi günü Adana şehir merkezinde gerçekleştirilecek.
Portakal Çiçeği Halk Koşusu nerede yapılacak?
Halk koşusu 5 Nisan Pazar günü saat 09:00'da tarihi Taş Köprü üzerinden start alacak.
Festival programında hangi sanatçılar var?
Resmi konser ve etkinlik programı henüz açıklanmadı; yetkililer detaylı listenin kısa süre içinde duyurulacağını belirtti.