Festivalin kapanış günü olan 5 Nisan’da düzenlenecek halk koşusu, şehrin simgesi Taş Köprü'den başlayacak.

KARNAVALIN ŞEHİR EKONOMİSİNE ETKİSİ

Adana Portakal Çiçeği Karnavalı artık sadece yerel bir eğlence değil, Türkiye'nin en büyük "sokak karnavalı" markasına dönüştü. Geçtiğimiz yıllardaki katılım verileri analiz edildiğinde, festivalin Adana'daki otel doluluk oranlarını %100'e ulaştırdığı ve yerel esnafın yıllık cirosuna %20'lik bir katkı sağladığı görülüyor.

Özellikle 4 Nisan'daki kortej yürüyüşü, dijital içerik üreticileri ve turistler için ana cazibe merkezi konumunda. Bu yılın farkı ise "Katılımcı İşletmeler Programı" ile gastronomi ve sanat duraklarının daha organize bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Ziyaretçilerin sadece merkezde değil, şehrin farklı noktalarındaki butik etkinliklere de yayılması, festivalin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR