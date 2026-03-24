Adana Portakal Çiçeği festivali: 1-5 Nisan 2026 konaklama ve program rehberi

Adana Valiliği ve karnaval komitesinin açıklamasına göre 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 1-5 Nisan 2026 tarihlerinde Adana genelinde gerçekleştirilecek ve en büyük etkinlik olan kortej yürüyüşü 4 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

  • 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 1-5 Nisan 2026 tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek.
  • Büyük kortej yürüyüşü 4 Nisan 2026 Cumartesi günü Adana şehir merkezinde gerçekleştirilecek.
  • Adana Halk Koşusu 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 09:00'da tarihi Taş Köprü'de yapılacak.
  • Karnaval kapsamında katılımcı işletmelerin başvuru süreci başladı.
  • Festivalde konserlerden gastronomi etkinliklerine kadar geniş bir program yer alacak.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı komitesi, 2026 yılı etkinlik takvimini paylaşarak festivalin 1 Nisan'da başlayacağını, 5 Nisan Pazar günü ise tarihi Taş Köprü'de yapılacak halk koşusuyla sona ereceğini duyurdu.

14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 1-5 Nisan 2026 tarihleri arasında Adana sokaklarını festivale çevirecek.

ADANA NİSAN'DA PORTAKAL KOKACAK: 2026 KARNAVAL TAKVİMİ VE KORTEJ DETAYLARI

Adana'da baharın gelişini simgeleyen 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 1-5 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Şehrin sokaklarını beyaz çiçek kokularıyla dolduran bu dev organizasyon, konserlerden gastronomi etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Karnavalın en çok ilgi gören etkinliği olan büyük kortej yürüyüşü, 4 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

KARNAVALIN ÖNE ÇIKAN ETKİNLİK TAKVİMİ

Festivalin en çok merak edilen iki ana etkinliği olan kortej ve halk koşusunun zamanlaması netleşti. Bu yıl 14. kez düzenlenecek olan karnavalda, katılımcı işletmelerin başvuru süreci de eş zamanlı olarak başladı.

Etkinlik AdıTarihYer / Detay
Karnaval Başlangıcı1 Nisan 2026 ÇarşambaŞehir Geneli
Büyük Kortej Yürüyüşü4 Nisan 2026 CumartesiAdana Şehir Merkezi
Adana Halk Koşusu5 Nisan 2026 Pazar (09:00)Taş Köprü
Karnaval Bitişi5 Nisan 2026 PazarŞehir Geneli

Festivalin kapanış günü olan 5 Nisan’da düzenlenecek halk koşusu, şehrin simgesi Taş Köprü'den başlayacak.

KARNAVALIN ŞEHİR EKONOMİSİNE ETKİSİ

Adana Portakal Çiçeği Karnavalı artık sadece yerel bir eğlence değil, Türkiye'nin en büyük "sokak karnavalı" markasına dönüştü. Geçtiğimiz yıllardaki katılım verileri analiz edildiğinde, festivalin Adana'daki otel doluluk oranlarını %100'e ulaştırdığı ve yerel esnafın yıllık cirosuna %20'lik bir katkı sağladığı görülüyor.

Özellikle 4 Nisan'daki kortej yürüyüşü, dijital içerik üreticileri ve turistler için ana cazibe merkezi konumunda. Bu yılın farkı ise "Katılımcı İşletmeler Programı" ile gastronomi ve sanat duraklarının daha organize bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Ziyaretçilerin sadece merkezde değil, şehrin farklı noktalarındaki butik etkinliklere de yayılması, festivalin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

  • Konaklama: Festival tarihleri netleştiği için çevre illerden ve yurt dışından gelecek olanların rezervasyonlarını erken yapması öneriliyor.

  • Kortej Katılımı: 4 Nisan'daki yürüyüşe kostümlü katılım sağlamak isteyen grupların önceden hazırlık yapması gerekiyor.

  • Başvurular: Etkinlik düzenlemek isteyen işletmelerin başvurularını bugün içerisinde resmi site üzerinden tamamlaması şart.

Nisan ayının ilk haftasında Adana, portakal çiçeği kokusu eşliğinde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayacak. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

SIKÇA SORULAN SORULAR

2026 Portakal Çiçeği Karnavalı hangi tarihlerde yapılacak?

Karnaval 1 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 5 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.

Adana Portakal Çiçeği kortej yürüyüşü ne zaman?

Büyük kortej yürüyüşü 4 Nisan 2026 Cumartesi günü Adana şehir merkezinde gerçekleştirilecek.

Portakal Çiçeği Halk Koşusu nerede yapılacak?

Halk koşusu 5 Nisan Pazar günü saat 09:00'da tarihi Taş Köprü üzerinden start alacak.

Festival programında hangi sanatçılar var?

Resmi konser ve etkinlik programı henüz açıklanmadı; yetkililer detaylı listenin kısa süre içinde duyurulacağını belirtti.

Bina otoparkında yer kavgası cinayetle bitti: Kızının gözü önünde öldürüldüBina otoparkında yer kavgası cinayetle bitti: Kızının gözü önünde öldürüldü
Bina otoparkında yer kavgası cinayetle bitti: Kızının gözü önünde öldürüldü
İstanbul’un 39 ilçesi incelendi: Sel riski en yüksek 5 ilçe Avrupa Yakası’ndaİstanbul’un 39 ilçesi incelendi: Sel riski en yüksek 5 ilçe Avrupa Yakası’nda
İstanbul’un 39 ilçesi incelendi: Sel riski en yüksek 5 ilçe Avrupa Yakası’nda
Aleyna Kalaycıoğlunun ifadesi ortaya çıktı: Vahap Canbay beni tehdit ettiAleyna Kalaycıoğlunun ifadesi ortaya çıktı: Vahap Canbay beni tehdit etti
Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Vahap Canbay beni tehdit etti

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler