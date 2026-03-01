Samsun'da 6 sokak köpeği yaşlı kadına saldırdı | Mama dolandırıcıları ve köpektaparların körüklediği sorun büyüyor









Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sokak köpeklerinin yaşlı kadının etrafını sardığı ve kadının kaçmaya çalışırken yere düştüğü anlar yer aldı.







Mahalle sakinleri, bölgede başıboş köpeklerin sayısının arttığını ve özellikle gece saatlerinde vatandaşlar için tehlike oluşturduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.

