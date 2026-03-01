Samsun'da 6 sokak köpeği yaşlı kadına saldırdı | Mama dolandırıcıları ve köpektaparların körüklediği sorun büyüyor
Samsun’da teravih namazından evine dönen 65 yaşındaki kadın, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralandı. Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sokak köpeklerinin yaşlı kadının etrafını sardığı ve kadının kaçmaya çalışırken yere düştüğü anlar yer aldı.
Mama lobisi ve köpekperestlerin körüklediği "başıboş" sorunu günden güne büyüyor.
Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Çatalarmut Mahallesi'nde 65 yaşındaki Melahat Ç., 6 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Teravih namazının ardından evine gittiği öğrenilen 3 çocuk annesi talihsiz kadın, panik içinde kaçmaya çalışırken yere düştü ve dizlerinden yaralandı. 6 köpeğin etrafını sardığı yaşlı kadın canını zor kurtardı.
Yaşlı kadın dengesini kaybederek yere düştü. Dizlerinden yaralanan Melahat Ç. canını zor kurtardı.
Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sokak köpeklerinin yaşlı kadının etrafını sardığı ve kadının kaçmaya çalışırken yere düştüğü anlar yer aldı.
Mahalle sakinleri, bölgede başıboş köpeklerin sayısının arttığını ve özellikle gece saatlerinde vatandaşlar için tehlike oluşturduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.