takvim-logo

CHP'li Bodrum Belediyesi ana su hattı patladı, yol çöktü! Tonlarca su boşa aktı

CHP'li Bodrum Belediyesi'nde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Bu patlama sonucunda tonlarca su boşa aktı, asfalt yarıldı ve yolda derin bir çukur oluştu. Ekipler sorunu çözmek için onarım başlattı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
CHP’li Bodrum Belediyesi ana su hattı patladı, yol çöktü! Tonlarca su boşa aktı

Muğla'nın CHP'li Bodrum Belediyesi'nde ana su isale hattının patlamasıyla yol yarıldı, derin çukurlar oluştu, tonlarca su boşa aktı.

Bodrum (İHA)Bodrum (İHA)

TONLARCA SU BOŞA AKTI ASFALT YARILDI

CHP'li belediye tarafından yönetilen turizm cenneti Bodrum'da bitmeyen su sorununa bir yenisi eklendi. Akşam saatlerinde Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa akarken, cadde üzerinde asfalt yarıldı ve yolda derin bir çukur oluştu.

Bodrum (İHA)Bodrum (İHA)

YOLUN BİR ŞERİDİ TRAFİĞE KAPANDI

İhbar üzerine bölgeye MUSKİ ve zabıta ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Bodrum (İHA)Bodrum (İHA)

ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Ekipler tarafından bölgede onarım çalışması başlatıldı.

Muğla’nın su krizi için bakanlık devreye girdi, CHP’li başkan teşekkür ettiMuğla’nın su krizi için bakanlık devreye girdi, CHP’li başkan teşekkür etti
Muğla'nın su krizi için bakanlık devreye girdi, CHP'li başkan teşekkür etti
Bodrum’da sağanak yağış hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndüBodrum’da sağanak yağış hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü
Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü
Bodrum ve Çeşmede sokaklar göle döndüBodrum ve Çeşmede sokaklar göle döndü
Bodrum ve Çeşme'de sokaklar göle döndü
CHPli belediyeler yine sınıfta kaldı! Ege’yi sağanak vurunca İzmir ve Muğlada deniz ile kara birleştiCHPli belediyeler yine sınıfta kaldı! Ege’yi sağanak vurunca İzmir ve Muğlada deniz ile kara birleşti
CHP'li belediyeler yine sınıfta kaldı! Ege'yi sağanak vurunca İzmir ve Muğla'da deniz ile kara birleşti

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN