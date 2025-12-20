CHP'li Bodrum Belediyesi ana su hattı patladı, yol çöktü! Tonlarca su boşa aktı
CHP'li Bodrum Belediyesi'nde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Bu patlama sonucunda tonlarca su boşa aktı, asfalt yarıldı ve yolda derin bir çukur oluştu. Ekipler sorunu çözmek için onarım başlattı.
Muğla'nın CHP'li Bodrum Belediyesi'nde ana su isale hattının patlamasıyla yol yarıldı, derin çukurlar oluştu, tonlarca su boşa aktı.
TONLARCA SU BOŞA AKTI ASFALT YARILDI
CHP'li belediye tarafından yönetilen turizm cenneti Bodrum'da bitmeyen su sorununa bir yenisi eklendi. Akşam saatlerinde Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa akarken, cadde üzerinde asfalt yarıldı ve yolda derin bir çukur oluştu.
YOLUN BİR ŞERİDİ TRAFİĞE KAPANDI
İhbar üzerine bölgeye MUSKİ ve zabıta ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü olarak sağlandı.