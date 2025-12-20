CHP’li Bodrum Belediyesi ana su hattı patladı, yol çöktü! Tonlarca su boşa aktı

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 10:42

Bodrum (İHA)

TONLARCA SU BOŞA AKTI ASFALT YARILDI

CHP'li belediye tarafından yönetilen turizm cenneti Bodrum'da bitmeyen su sorununa bir yenisi eklendi. Akşam saatlerinde Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa akarken, cadde üzerinde asfalt yarıldı ve yolda derin bir çukur oluştu.