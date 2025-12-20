PODCAST CANLI YAYIN
Bodrum’da ana su isale hattı patladı asfalt çöktü

Bodrum’da ana su isale hattı patladı asfalt çöktü

CHP'li Bodrum Belediyesi'nde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Bu patlama sonucunda tonlarca su boşa aktı, asfalt yarıldı ve yolda derin bir çukur oluştu. Ekipler sorunu çözmek için onarım başlattı.

Bunlar da Var

Konya Ereğli’de feci kaza: Tanker otomobil ve TIR çarpıştı! Öğretmen Şeyda Gülsoy yaralandı
Konya Ereğli’de feci kaza: Tanker otomobil ve TIR çarpıştı! Öğretmen Şeyda Gülsoy yaralandı
İzmit'e İHA düştü: Ekipler bölgede | VİDEO
İzmit'e İHA düştü: Ekipler bölgede | VİDEO
Güllü'nün kızından yeni görüntü: O evden böyle ayrıldı!
Güllü'nün kızından yeni görüntü: O evden böyle ayrıldı!
FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı!
FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle