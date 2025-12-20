PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Yaşam Videoları
Bodrum’da ana su isale hattı patladı asfalt çöktü
Bodrum’da ana su isale hattı patladı asfalt çöktü
Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 11:00
Abone Ol
Yazı Boyutu
CHP'li Bodrum Belediyesi'nde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Bu patlama sonucunda tonlarca su boşa aktı, asfalt yarıldı ve yolda derin bir çukur oluştu. Ekipler sorunu çözmek için onarım başlattı.
Bunlar da Var
01:11
Konya Ereğli’de feci kaza: Tanker otomobil ve TIR çarpıştı! Öğretmen Şeyda Gülsoy yaralandı
19.12.2025
Cuma
00:24
İzmit'e İHA düştü: Ekipler bölgede | VİDEO
19.12.2025
Cuma
01:43
Güllü'nün kızından yeni görüntü: O evden böyle ayrıldı!
19.12.2025
Cuma
01:12
FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı!
19.12.2025
Cuma
CANLI YAYIN