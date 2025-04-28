Guinness Dünya Rekoru'nu ellerinde tutuyorlar! Dünyanın en uzun ve en kısa kadını bir araya geldi

Dünyanın en uzun ve en kısa kadınları Rumeysa Gelgi ile Jyoti Amge, Milano'da bir kez daha buluştu. Rekorlar kitabının ikonları arasına giren ikili, buluşmalarıyla ilgi odağı oldu.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 17:59

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Dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi ve dünyanın en kısa kadını Jyoti Amge yeniden buluştu. (DHA) Dünyanın en uzun kadını 27 yaşındaki Rumeysa Gelgi 2 metre 15 santimetre ve dünyanın en kısa kadını 30 yaşındaki Jyoti Amge ise 62,8 santimetre ile Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyor.

Dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi ve dünyanın en kısa kadını Jyoti Amge yeniden buluştu. (DHA) Rumeysa Gelgi, nadir görülen 'Weaver' sendromu nedeniyle hızla uzayan kemik yapısına sahip. Günlük hayatında tekerlekli sandalye kullanıyor. Jyoti Amge de cüceliğin bir türü olan 'Akondroplazi' ile yaşıyor. Her iki kadın da Guinness Dünya Rekorları'nın 70'inci yıl kitabında yer alarak 'ikon' ünvanına sahip oldu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN