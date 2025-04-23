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Yaşasaydı bugün 15 yaşında olacaktı! Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden canilerin kirli geçmişine ulaşıldı

Bugün 23 Nisan tüm çocukların bayramı. Mattia Ahmet için ise daha anlamlıydı. Çünkü bugün, onun aynı zamanda yeni yaşına gireceği gündü. Ancak iki cani onu hayattan kopardı. Yasemin- Andrea Minguzzi çiftinin evinde oğullarının yaş günü pastası değil yas günü vardı. Mattia'yı hayattan koparan iki kişi yakalansa da Minguzzi'nin katillerine arka çıkanlar dışarıda organize şekilde hareket etmeye devam ediyorlar. Tutuklu yargılanan iki saldırganın kirli siciline ulaşıldı. Detaylar dehşete düşürdü.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 09:06 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 09:25
Yaşasaydı bugün 15 yaşında olacaktı! Mattia Ahmet Minguzzi’yi katleden canilerin kirli geçmişine ulaşıldı

Kadıköy'de bit pazarına kaykay malzemesi almaya giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi 18 yaşından küçük 2 kişi tarafından canice öldürüldü. Mattia eğer vahşice öldürülmeseydi bugün 15 yaşına girecekti. Hem doğum gününü hem de 23 Nisan'ı kutlamak için okuluna gidecekti.

Yaşasaydı bugün 15 yaşında olacaktı! Mattia Ahmet Minguzzi’yi katleden canilerin kirli geçmişine ulaşıldı

Yasemin-Andrea Minguzzi çiftinin evinde oğullarının yaş günü pastası değil yas günü vardı. Mattia'yı hayattan koparan caniler yakalansa da Minguzzi'nin katillerine arka çıkanlar dışarıda organize şekilde hareket etmeye devam ediyorlar.

Yaşasaydı bugün 15 yaşında olacaktı! Mattia Ahmet Minguzzi’yi katleden canilerin kirli geçmişine ulaşıldı

Şehir eşkıları için sosyal medyada çok sayıda destek mesajı paylaşıldığı görüldü.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Paylaşımlar dehşete düşürdü! Darp edilen gencin babası ilk kez konuştu
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Paylaşımlar dehşete düşürdü! Darp edilen gencin babası ilk kez konuştu

Yaşasaydı bugün 15 yaşında olacaktı! Mattia Ahmet Minguzzi’yi katleden canilerin kirli geçmişine ulaşıldı

Yalnızca bununla da kalmadılar. Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından ailesi tehdit edilmiş, genç çocuğun annesi Yasemin Minguzzi'ye gönderilen mesajlar, toplumda büyük tepki uyandırmıştı. Tehdit sonrası yapılan operasyonda aileyi tehdit eden 4'ü çocuk 5 şüpheli tutuklanmıştı. Savcılık, Minguzzi ailesine yönelik tehditte bulunan çocuklar ile cinayeti işleyen 2 çocuk arasında bağlantı tespit edilince bu soruşturma, "Organize Suç Örgütü" kapsamına alındı.

Yaşasaydı bugün 15 yaşında olacaktı! Mattia Ahmet Minguzzi’yi katleden canilerin kirli geçmişine ulaşıldı

OLAYLARA KARIŞTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Mattia'yı hayattan koparan B.B. ve U.B.'nin Mattia'yı katletmeden kısa bir süre önce dikkat çeken olaylara karıştığı da belirlendi.

Yaşasaydı bugün 15 yaşında olacaktı! Mattia Ahmet Minguzzi’yi katleden canilerin kirli geçmişine ulaşıldı

ÜZERİNDE SATIR ELE GEÇİRİLDİ

Mattia'yı bıçaklayan B.B.'nin olaydan yaklaşık 1 ay önce 16 Aralık 2024'te Kadıköy'de üst araması yapıldığı sırada üzerinde satır ele geçirildiği öğrenildi.

Yaşasaydı bugün 15 yaşında olacaktı! Mattia Ahmet Minguzzi’yi katleden canilerin kirli geçmişine ulaşıldı

Hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan soruşturma başlatılan B.B., ifadesinde babasının pide ustası olduğunu, pideleri doğramak için satır istediğini, kendisinin de bu yüzden satır aldığını öne sürdü.

Yaşasaydı bugün 15 yaşında olacaktı! Mattia Ahmet Minguzzi’yi katleden canilerin kirli geçmişine ulaşıldı

Satır üzerinde yapılan kriminal incelemede, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet" kapsamında olmadığına dair rapor düzenlendi. Bu raporun ardından savcılık, suç unsuru bulunmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi ve satırın B.B.'ye iade edilmesi için emniyete yazı yazdı.

Yaşasaydı bugün 15 yaşında olacaktı! Mattia Ahmet Minguzzi’yi katleden canilerin kirli geçmişine ulaşıldı

Bir soruşturma da Mattia'ya yerde kanlar içindeyken tekmeler savuran U.B. hakkında olaydan yaklaşık 8 ay önce, 8 Mayıs 2024'te açıldı. E.K.S. adlı bir kişi, 17 yaşındaki A.H. ile otobüste karşılaştı ve konuşmak istediğini söyleyerek Çekmeköy'de bir parka götürdü. Parka, Mattia davasında yargılanan U.B.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi daha geldi. İddiaya göre, otobüsten inen çocuğa bıçak çekip darp ettikten sonra zorla elini öptürttüler. Bu anları da kayda alıp sosyal medyada yayınladılar. Üzerine tehdit de ettiler. 17 yaşındaki çocuğun şikayetinin ardından yapılan soruşturmada, üzerlerine atılı "silahla tehdit" suçunu işlediklerine dair yeterli delil olmadığı kaydedilerek takipsizlik kararı verildi.