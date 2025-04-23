Kadıköy'de bit pazarına kaykay malzemesi almaya giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi 18 yaşından küçük 2 kişi tarafından canice öldürüldü. Mattia eğer vahşice öldürülmeseydi bugün 15 yaşına girecekti. Hem doğum gününü hem de 23 Nisan'ı kutlamak için okuluna gidecekti.
Yasemin-Andrea Minguzzi çiftinin evinde oğullarının yaş günü pastası değil yas günü vardı. Mattia'yı hayattan koparan caniler yakalansa da Minguzzi'nin katillerine arka çıkanlar dışarıda organize şekilde hareket etmeye devam ediyorlar.
Yalnızca bununla da kalmadılar. Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından ailesi tehdit edilmiş, genç çocuğun annesi Yasemin Minguzzi'ye gönderilen mesajlar, toplumda büyük tepki uyandırmıştı. Tehdit sonrası yapılan operasyonda aileyi tehdit eden 4'ü çocuk 5 şüpheli tutuklanmıştı. Savcılık, Minguzzi ailesine yönelik tehditte bulunan çocuklar ile cinayeti işleyen 2 çocuk arasında bağlantı tespit edilince bu soruşturma, "Organize Suç Örgütü" kapsamına alındı.
ÜZERİNDE SATIR ELE GEÇİRİLDİ
Mattia'yı bıçaklayan B.B.'nin olaydan yaklaşık 1 ay önce 16 Aralık 2024'te Kadıköy'de üst araması yapıldığı sırada üzerinde satır ele geçirildiği öğrenildi.
Hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan soruşturma başlatılan B.B., ifadesinde babasının pide ustası olduğunu, pideleri doğramak için satır istediğini, kendisinin de bu yüzden satır aldığını öne sürdü.
Satır üzerinde yapılan kriminal incelemede, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet" kapsamında olmadığına dair rapor düzenlendi. Bu raporun ardından savcılık, suç unsuru bulunmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi ve satırın B.B.'ye iade edilmesi için emniyete yazı yazdı.
Bir soruşturma da Mattia'ya yerde kanlar içindeyken tekmeler savuran U.B. hakkında olaydan yaklaşık 8 ay önce, 8 Mayıs 2024'te açıldı. E.K.S. adlı bir kişi, 17 yaşındaki A.H. ile otobüste karşılaştı ve konuşmak istediğini söyleyerek Çekmeköy'de bir parka götürdü. Parka, Mattia davasında yargılanan U.B.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi daha geldi. İddiaya göre, otobüsten inen çocuğa bıçak çekip darp ettikten sonra zorla elini öptürttüler. Bu anları da kayda alıp sosyal medyada yayınladılar. Üzerine tehdit de ettiler. 17 yaşındaki çocuğun şikayetinin ardından yapılan soruşturmada, üzerlerine atılı "silahla tehdit" suçunu işlediklerine dair yeterli delil olmadığı kaydedilerek takipsizlik kararı verildi.