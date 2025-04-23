ÜZERİNDE SATIR ELE GEÇİRİLDİ Mattia'yı bıçaklayan B.B.'nin olaydan yaklaşık 1 ay önce 16 Aralık 2024'te Kadıköy'de üst araması yapıldığı sırada üzerinde satır ele geçirildiği öğrenildi.

Hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan soruşturma başlatılan B.B., ifadesinde babasının pide ustası olduğunu, pideleri doğramak için satır istediğini, kendisinin de bu yüzden satır aldığını öne sürdü.

Satır üzerinde yapılan kriminal incelemede, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet" kapsamında olmadığına dair rapor düzenlendi. Bu raporun ardından savcılık, suç unsuru bulunmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi ve satırın B.B.'ye iade edilmesi için emniyete yazı yazdı.