Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden saldırgan tutuklandı!
Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) mezarını tahip eden 67 yaşındaki şüpheli Duran A. tutuklandı. Duran A. ifadesinde mezarın başına gittiğinde ayağının takılarak çitlere düştüğünü ve sinirlenerek mezarı kırdığını söyledi.
İstanbul Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) mezarını tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 67 yaşındaki şüpheli Duran A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
A.'nın mezarın başına gittiğinde ayağının takılarak çitlere düştüğünü ve sinirlenerek mezarı kırdığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Minguzzi ailesini tehdit edenlerden Ç.D, Ankara'da yakalandı. Zanlı çıkartıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.