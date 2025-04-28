UTTS son gün ne zaman? UTTS başvurusu nasıl yapılır, zorunlu mu?

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 10:51

Akaryakıt sektöründe adil rekabeti desteklemek ve kayıt dışı satışları önlemek amacıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ( UTTS ), taşıtların akaryakıt alım süreçlerini dijital ortama taşıyor. Bu sistem sayesinde, istasyonlarda plakaların manuel olarak sisteme girilmesine gerek kalmıyor; araç plakaları otomatik olarak tanımlanıyor. Böylece hem işlemler hızlanıyor hem de hata riski en aza indiriliyor. UTTS, aynı zamanda vergi kaybını önleyerek devletin gelirlerini korumayı da hedefliyor.

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UTTS Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, UTTS cihaz ve modül kayıtları için son başvuru tarihi 30 Nisan Çarşamba günü olarak belirlendi. Son başvuru tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, işlemlerini henüz tamamlamayan araç sahiplerine önemli bir uyarı yapıldı: Başvuru süresinin kaçırılması halinde cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle tüm taşıt sahiplerinin belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.