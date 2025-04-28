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UTTS son gün ne zaman? UTTS başvurusu nasıl yapılır, zorunlu mu?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için başvurular sürerken, son başvuru tarihi yaklaştıkça araç sahiplerinin merakı da artıyor. Peki UTTS başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? İşte merak edilen bilgiler.

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UTTS son gün ne zaman? UTTS başvurusu nasıl yapılır, zorunlu mu?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili merak edilenler gündemdeki yerini koruyor. Özellikle son başvuru tarihi yaklaşırken sürücülerin araştırmaları hız kazandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Nedir?

Akaryakıt sektöründe adil rekabeti desteklemek ve kayıt dışı satışları önlemek amacıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), taşıtların akaryakıt alım süreçlerini dijital ortama taşıyor. Bu sistem sayesinde, istasyonlarda plakaların manuel olarak sisteme girilmesine gerek kalmıyor; araç plakaları otomatik olarak tanımlanıyor. Böylece hem işlemler hızlanıyor hem de hata riski en aza indiriliyor. UTTS, aynı zamanda vergi kaybını önleyerek devletin gelirlerini korumayı da hedefliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

UTTS Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, UTTS cihaz ve modül kayıtları için son başvuru tarihi 30 Nisan Çarşamba günü olarak belirlendi. Son başvuru tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, işlemlerini henüz tamamlamayan araç sahiplerine önemli bir uyarı yapıldı: Başvuru süresinin kaçırılması halinde cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle tüm taşıt sahiplerinin belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

UTTS Başvurusu Nasıl ve Nereden Yapılır?

UTTS'ye kayıt olmak isteyenlerin, resmi internet sitesi olan www.utts.gov.tr üzerinden işlem yapmaları gerekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru süreci adım adım şu şekilde ilerliyor:

Sisteme giriş yaparak taşıt bilgileri eksiksiz bir şekilde dolduruluyor.

Gerekli ödeme işlemleri çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.

İşlemler tamamlandığında, taşıt sahibinin cep telefonuna bir TTB (Taşıt Tanıma Birimi) montaj kodu gönderiliyor.

Bu montaj kodu ile Türkiye genelinde hizmet veren Yetkili Taşıt Montaj Servisleri'ne başvurularak cihaz montajı yapılıyor.

Montaj işleminin ardından araç, UTTS sistemine resmi olarak dahil edilmiş oluyor.

Başvuru işlemleri sırasında bilgi eksikliği ya da hatalı giriş yapılmaması büyük önem taşıyor. Çünkü hatalı başvurular sürecin uzamasına ve ek maliyetlere yol açabiliyor.