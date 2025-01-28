Başakşehir ve Bahçelievler’de yine İETT kazası: Trafik felç oldu

İstanbul'un iki ayrı ilçesinde üç İETT kazası gerçekleşti. Sık sık İETT kazalarının yaşandığı günlerde bu kez hem Bahçelievler'den hem Başakşehir'den kaza haberi geldi. Bahçelievler'de körüğü arızalanan İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsüne çarparken kaza nedeniyle bölgede trafik felç oldu.

Bahçelievler'de İETT kazası. ( AA)

Bahçelievler'de 34 TP 2291 plakalı İETT otobüsünün körüğü, Kuyumcukent Sokak'ta Basın Ekspres Yolu'na doğru seyrederken henüz bilinmeyen bir arızalandı. Aynı şeritte ilerleyen başka bir İETT otobüsü, körükteki teknik aksamı kırıldığı belirlenen araca çarptı.