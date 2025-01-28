Başakşehir ve Bahçelievler’de yine İETT kazası: Trafik felç oldu

İstanbul'un iki ayrı ilçesinde üç İETT kazası gerçekleşti. Sık sık İETT kazalarının yaşandığı günlerde bu kez hem Bahçelievler'den hem Başakşehir'den kaza haberi geldi. Bahçelievler'de körüğü arızalanan İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsüne çarparken kaza nedeniyle bölgede trafik felç oldu.
Bahçelievler'de İETT kazası. ( AA)
Bahçelievler'de 34 TP 2291 plakalı İETT otobüsünün körüğü, Kuyumcukent Sokak'ta Basın Ekspres Yolu'na doğru seyrederken henüz bilinmeyen bir arızalandı. Aynı şeritte ilerleyen başka bir İETT otobüsü, körükteki teknik aksamı kırıldığı belirlenen araca çarptı.
YOLCULAR YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI
Kazada körüğü arızalanan İETT otobüsü savrularak durdu. İETT otobüslerini durduran şoförler yolcuları araçtan tahliye etti. Kazanın meydana geldiği bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken trafik akışı aksadı.Toplu taşımayı kullanan yolcular araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla otobüsün yolun kenarına çekilmesinin ardından caddedeki trafik akışı yeniden sağlandı. Bölgedeki trafik yoğunluğu ise sürüyor.
AYNI CADDE İKİ KAZA
Başakşehir'de aynı cadde üzerinde İETT otobüslerinin karıştığı 2 ayrı trafik kazası meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 TP 7430 plakalı İETT otobüsü, Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde 34 NA 5713 plakalı beton pompası aracıyla çarpıştı.Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada aynı caddede 34 TP 7929 plakalı İETT otobüsü, önünde ilerleyen 34 LD 0360 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Kazalarda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.