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Konya'daki enkazdan sağ çıkan aile konuştu: "Balıkçıda çalışanlar haber vermeseydi hiç kimse kurtulamazdı"

Konya'da iki kişinin ölümüne neden olan 4 katlı binada oturan Suriye uyruklu 4 çocuk babası Cuma Kadir, olay günü eşi ve 4 çocuğunun binada bulunduğunu, işten eve dönene kadar binanın çoktan yıkıldığını söyledi. Kadir, "O gün balıkçıda çalışanlar haber vermeseydi hiç kimse kurtulamazdı" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 11:16 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 11:31
Konya’daki enkazdan sağ çıkan aile konuştu: Balık��ıda çalışanlar haber vermeseydi hiç kimse kurtulamazdı

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    Konya'nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 24 Ocak'ta 4 katlı binada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan iki kişi hayatını kaybederken 6 kişi tutuklandı. 7 dükkan, 14 daire, 2 bloktan oluşan ve zeminle birlikte toplam 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın alt katındaki balık restoranında duvardaki seramikler dökülmeye ve sesler gelmeye başladı. Bunun üzerine balıkçıda çalışan Ali El Hüseyin (20) ve Abrurrahman Keji (17), üst kattaki dairelerde oturanların kapı zillerine basıp, o anda evlerinde olan birçok kişinin binayı tahliye etmesini sağladı.

    Konya'da çöken binada oturan 4 çocuk babası Cuma Kadir. ( DHA) Konya'da çöken binada oturan 4 çocuk babası Cuma Kadir. ( DHA)

    EŞİ VE 4 ÇOCUĞUYLA ABİSİNE SIĞINDI

    Binanın 1'inci katında oturan ve enkaz altında kalan aynı aileden Muhammed Cedan (24), amcası Halid El Cedan (55) 5, kuzeni Ahmet Muhammed Cedan (23) 7 saat sonra sağ kurtarıldı. Muhammed Cedan'ın kuzeni olan, 7 ay önce Suriye'de evlenip Türkiye'ye gelen Turki Muhammed (22) ile eşi Emine Mustafa'nın (18) ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Çöken bina ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklanırken binadan son anda çıkan apartman sakinleri geçici olarak akrabalarına yerleşti. Çöken binada oturan Cuma Kadir de eşi ve 4 çocuğu ile birlikte ağabeyinin evinde kalıyor.

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    2 kişinin öldüğü olayda 6 kişi tutuklandı. (DHA) 2 kişinin öldüğü olayda 6 kişi tutuklandı. (DHA)

    DEPREM OLMADAN BİNA NASIL YIKILABİLİR?

    Cuma Kadir, yaşadıklarını şöyle anlattı

    4 yıldır bu binada oturuyorum. O gün işe gitmiştim. Zaten 1 aydır çalışmıyordum. O gün işim vardı. Öğleden işe gidip başladım. Eşim saat 19.30 sıralarında beni aradı, 'Binadan ses geliyormuş, yıkılacakmış' dedi. Ben de 'Deprem olmadan bina nasıl yıkılabilir' diye düşündüm. Yan taraftakiler de ses geliyor diye binayı boşaltmışlar. En son bizim taraftakiler binayı boşaltmış. Eşim de çocukları almış, hemen dışarı çıkmış. Eve gelene kadar bina çökmüştü. Şu an ağabeyimin evinde kalıyoruz. Onun evi de küçük. Binada kalanların hepsi akrabaların yanına gitti. Herkes birkaç gün akrabaların yanında kalacak. Daha sonraki günlerde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tekstilde çalışıyordum. Yeni ev kiralayacağız ama nasıl yapacağız. Eşyalarımız, evimiz gitti. Çaresiz kaldık, şu anda mağduruz. O gün balıkçıda çalışanlar haber vermeseydi, belki hiç kimse kurtulamazdı.

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