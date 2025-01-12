İETT otobüsü ve cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı | O anlar kamerada!

İstanbul Sancaktepe'de İETT otobüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü. (DHA)

İddiaya göre; Kadıköy istikametinde ilerleyen İETT otobüsüyle karşı şeritten gelen cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 3 yolcu ile cipteki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.