İETT otobüsü ve cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı | O anlar kamerada!

Kaza, saat 14.30 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi, İmam Rabbani Caddesi'nde meydana geldi.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi, İmam Rabbani Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre; Kadıköy istikametinde ilerleyen İETT otobüsüyle karşı şeritten gelen cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 3 yolcu ile cipteki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
CİPTE SIKIŞAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen itfaiye ekibi cipte sıkışan bir kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. 4 yaralı ilk müdahalenin ardından tedavi için hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden kişi cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan TEM bağlantı yolu incelemenin tamamlanması ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kaza anı İETT otobüsünde bulunan araç kamerasınca kaydedildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.