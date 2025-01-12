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İETT otobüsü ve cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı | O anlar kamerada!

İstanbul Sancaktepe'de feci bir kaza meydana geldi. İETT otobüsüyle karşı şeritten gelen cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 3 yolcu ile cipteki 2 kişi yaralanırken, cipte sıkışan bir kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı İETT otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 19:02 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 19:02
İETT otobüsü ve cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı | O anlar kamerada!

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    Kaza, saat 14.30 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi, İmam Rabbani Caddesi'nde meydana geldi.

    İstanbul Sancaktepe'de İETT otobüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü. (DHA)İstanbul Sancaktepe'de İETT otobüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü. (DHA)

    İddiaya göre; Kadıköy istikametinde ilerleyen İETT otobüsüyle karşı şeritten gelen cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 3 yolcu ile cipteki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İETT otobüsü ile cipin çarpışma anı kamerada: 1 ölü 4 yaralı

    İstanbul Sancaktepe'de İETT otobüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü. (DHA)İstanbul Sancaktepe'de İETT otobüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü. (DHA)

    CİPTE SIKIŞAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Olay yerine gelen itfaiye ekibi cipte sıkışan bir kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. 4 yaralı ilk müdahalenin ardından tedavi için hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden kişi cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

    İstanbul Sancaktepe'de İETT otobüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü. (DHA)İstanbul Sancaktepe'de İETT otobüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü. (DHA)

    KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
    Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan TEM bağlantı yolu incelemenin tamamlanması ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kaza anı İETT otobüsünde bulunan araç kamerasınca kaydedildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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