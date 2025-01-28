Faturayı 3’e katlıyor! Hemen prizden çıkarın

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Kapalı cihazlar prizde takılı olduğu sürece enerji harcamaya devam edebilir ve bu durum elektrik faturalarınızı artırabilir. İşte evdeki enerji tüketimini azaltmak ve tasarruf sağlamak için dikkat edilmesi gerekenler.

(Takvim Foto Arşiv) Elektronik Cihazlar Kapalı Olsa da Enerji Harcar Günümüzde birçok elektronik cihaz, açık olmasa da fişte kaldığı sürece enerji tüketmeye devam edebiliyor. Özellikle telefon, tablet ve akıllı saatlerin şarj cihazları kullanımı bitse dahi prizde takılı kaldıklarında enerji harcamaya devam eder. Uzmanlar, bu tür cihazların fişini çekmenin enerji tasarrufu sağladığını vurguluyor.