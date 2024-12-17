İstanbul Mahmutbey Mahallesi'nde İETT otobüsü kaldırımda yürüyen kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaralanan kişinin kısa süre sonra olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışması incelemesi sürüyor.

2 ÖLÜMLÜ KAZA DAHA MEYDANA GELMİŞTİ

Son 2 günde İstanbul'da 2 ölümlü kaza daha meydana gelmişti.



Beyoğlu'nda duraktan hareket eden İETT otobüsünün, geri manevra yaparken çarptığı 11 yaşındaki Nesrin Cuma hayatını kaybetti.

Bir başka İETT otobüsü de Beşiktaş'ta durağa yürüyen kadını ezdi. Aracın altında kalan 38 yaşındaki Lütfiye Koyunoğlu olay yerinde feci şekilde can verdi.