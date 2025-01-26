Gaziosmanpaşa’da İETT terörü! Yaya geçidinde frene basmadı... Yaşlı kadını hayattan kopardı

Gaziosmanpaşa'da bulunan Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde feci bir olay yaşandı.
Caddede yaya geçidini kullanarak karşıya geçen Nergül Taşgöz'e, 50A hat numaralı Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapan İETT otobüsü çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti (DHA)
YAYA GEÇİDİNDEKİ YAŞLI KADININ FECİ ÖLÜMÜ
Kazanın şiddetiyle yola savrulan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taşgöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Çevredekilerin tepki gösterdiği otobüs şoförü Vefadin K., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti (DHA)
KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA
Yaşanan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçen kadına İETT otobüsünün çarptığı ve kadının yola savrulduğu anlar yer alıyor.