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Gaziosmanpaşa'da İETT terörü! Yaya geçidinde frene basmadı... Yaşlı kadını hayattan kopardı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 21 Ocak günü yaya geçidini kullanarak karşıya geçen 65 yaşındaki Nergül Taşgöz'e İETT otobüsü çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Taşgöz, hayatını kaybetti. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün yaya geçidine süratle geldiği, frene basmadığı görüldü.

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 15:42 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 15:48
Gaziosmanpaşa’da İETT terörü! Yaya geçidinde frene basmadı... Yaşlı kadını hayattan kopardı

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    Gaziosmanpaşa'da bulunan Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde feci bir olay yaşandı.

    Caddede yaya geçidini kullanarak karşıya geçen Nergül Taşgöz'e, 50A hat numaralı Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapan İETT otobüsü çarptı.

    İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti


    İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

    Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti (DHA)Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti (DHA)


    YAYA GEÇİDİNDEKİ YAŞLI KADININ FECİ ÖLÜMÜ

    Kazanın şiddetiyle yola savrulan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taşgöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Çevredekilerin tepki gösterdiği otobüs şoförü Vefadin K., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti (DHA)Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti (DHA)

    KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

    Yaşanan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçen kadına İETT otobüsünün çarptığı ve kadının yola savrulduğu anlar yer alıyor.

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