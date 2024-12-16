Beşiktaş’taki İETT kazası kamerada! Şoför tutuklandı

Şoför Kemal B. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak 'Taksirle öldürme' suçundan hakkında adli işlem başlatılan Kemal B., adliyeye sevk edildi. Otobüs şoförü Kemal B. 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Lütfiye Koyunoğlu (DHA)

"KADININ BİRİ ÇIĞLIK ATIYORDU"

Olayla ilgili konuşan esnaf ise, "Kadının biri büfenin önünde çığlık atıyordu. Merak ettim, neden çığlık atıyor diye merak ettim gittim baktım. Yerdeki bayana otobüsün vurduğunu görmüş. Yanına gittim baktım, kadının kafası paramparça olmuş yerdeydi. Ambulans çağırdılar ölmüştü" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.