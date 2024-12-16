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Beşiktaş’taki İETT kazası kamerada! Şoför tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta 38 aşındaki Lütfiye Koyunoğlu’nun ölümüne neden olan İETT kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan şoför Kemal B. 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 15:18 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 17:14
Beşiktaş’taki İETT kazası kamerada! Şoför tutuklandı

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    Beşiktaş'ta minibüsten indiği sırada durağa doğru yürüyen Lütfiye Koyunoğlu'nun (38) İETT otobüsünün altında kalıp hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Gözaltına alınan otobüs şoförü Kemal B. ise adliyeye sevk edildi.

    Beşiktaş'ta İETT otobüsünün çarptığı kadın öldü! Kaza anı kamerada!

    Olay, saat 11.30 sıralarında 4. Levent mevkii Konaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolculuk yaptığı minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu, durağa yürümeye başladı. O sırada yolcu almak için durağa ilerleyen 500T hat numaralı 34 BEZ 179 plakalı Tuzla-Cevizlibağ seferini yapan İETT otobüsünün şoförü Kemal B. (61) Koyunoğlu'na çarptı.

    İETT otobüsünün kaza yaptığı anlar kamerada (DHA)İETT otobüsünün kaza yaptığı anlar kamerada (DHA)

    Otobüsün altında kalan kadın, başının üstünden otobüsün arka lastiğinin geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kadının cenazesi, savcılık kararıyla çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

    İETT otobüsünün kaza yaptığı anlar kamerada (DHA)İETT otobüsünün kaza yaptığı anlar kamerada (DHA)

    KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Beşiktaş'ta Lütfiye Koyunoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İETT otobüsünün durağa girdiği sırada Koyunoğlu'nun yolda yürüdüğü anlar görülüyor. Koyunoğlu kaldırıma doğru yürüdüğü sırada otobüs kadına çarpıyor.

    Şoför Kemal B. adliyeye sevk edildi. (DHA)Şoför Kemal B. adliyeye sevk edildi. (DHA)

    İETT ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

    Şoför Kemal B. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak 'Taksirle öldürme' suçundan hakkında adli işlem başlatılan Kemal B., adliyeye sevk edildi. Otobüs şoförü Kemal B. 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Lütfiye Koyunoğlu (DHA)Lütfiye Koyunoğlu (DHA)

    "KADININ BİRİ ÇIĞLIK ATIYORDU"

    Olayla ilgili konuşan esnaf ise, "Kadının biri büfenin önünde çığlık atıyordu. Merak ettim, neden çığlık atıyor diye merak ettim gittim baktım. Yerdeki bayana otobüsün vurduğunu görmüş. Yanına gittim baktım, kadının kafası paramparça olmuş yerdeydi. Ambulans çağırdılar ölmüştü" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Beşiktaş’ta İETT otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybettiBeşiktaş’ta İETT otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti
    Beşiktaş'ta İETT otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti

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