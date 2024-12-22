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Fatih'te 2 İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!

Hemen hemen her gün İETT otobüslerinin karıştığı kazalar gündeme geliyor. Geçtiğimiz hafta genç bir kadın ve 11 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden olan İETT otobüsleri bugün de zincirleme kaza ile karşımıza çıktı. Fatih’te seyir halindeki 2 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı. 3 otomobilin de karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada çalıştığı iş yerinin sallandığını söyleyen Kadir Taşdemir, “Dükkan bayağı bir sallandı. Biz çok korktuk. Burada İETT garajı var oradan geldiği için yolcu olmaması büyük bir şans” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 12:00 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 12:11
Fatih’te 2 İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!

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    Kaza, Fatih Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde saat 09.00 sıraların meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NL 5347 plakalı bir İETT otobüsü sürücüsü kontrolünü kaybederek Doğan Yağan yönetiminde olan 34 NFS 40 plakalı araca çarparak sağ şeride fırlattı. Ardından kaldırıma çıkıp 34 HO 2246 plakalı bir İETT otobüsü ve 2 ayrı otomobile daha çarparak durabildi.

    İETT otobüsü kaza anı (İHA)İETT otobüsü kaza anı (İHA)

    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında işyerinde çalışan vatandaşlar kaza nedeniyle işyerlerinin sağlandığını ve çok korktuklarını ifade ettiler.

    İETT otobüsleri ortalığı birbirine kattı

    İETT otobüsü kazada yer altı çöp konteynerleri, aydınlatma direği ve beton bloğu da altına alıp ezdi.

    İETT otobüslerinin zincirleme kazası (İHA)İETT otobüslerinin zincirleme kazası (İHA)

    Toplamda 5 aracın karıştığı kazada herhangi bir yaralanma olayının görülmezken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Trafik araçlar kaldırılana kadar bir süre kontrollü olarak sağlandı.

    İETT otobüslerinin kaza anı kamerada


    "OTOBÜS ARKADAN BANA VURUP SAĞ ŞERİDE FIRLATTI"
    Otobüsün ilk olarak aracına çarptığı sürücü Doğan Yağan "Işıklardan sonra orta şeritte yavaş yavaş hareket ediyordum. Otobüs arkadan bana vurup sağ şeride fırlattı. Daha sonra diğer otobüse vurdu ve ortalık birbirine karıştı. Durumum iyi. Yaralı yoktu. Pazar sabahı olduğu için otobüslerde boştu" dedi.

    İETT otobüslerinin zincirleme kazası (İHA)İETT otobüslerinin zincirleme kazası (İHA)

    "YANIMDA KIZ ARKADAŞIM VARDI ONUN İÇİN ENDİŞELENDİM"
    Kazaya karışan bir başka araç sahibi Murat Göktepe "Ben yol müsaitliği bekliyordum. Baktım ki İETT'nin 2 tanesi üzerime geliyor. Biri kaldırıma çıkarak aracıma vurup pastanenin köşesine sıkıştırdı. Başım direksiyona çarptı. Yanımda kız arkadaşım vardı onun için endişelendim" şeklinde konuştu.

    İETT otobüslerinin zincirleme kazası (İHA)İETT otobüslerinin zincirleme kazası (İHA)



    "DÜKKAN BAYAĞI BİR SALLANDI"
    Kazada çalıştığı işyerinin sallandığını belirten pastane çalışanı Kadir Taşdemir, "Biz içerde duruyorduk, gürültü geldi. Dışarı çıktığımda otobüs üzerimize doğru geliyordu. Bir anda siyah bir arabanın yanında durdu. Dükkan bayağı bir sallandı. Biz çok korktuk. Burada İETT garajı var oradan geldiği için yolcu olmaması büyük bir şans" ifadelerini kullandı.

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