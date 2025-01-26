Bugün hangi kandil 2025? Miraç Kandili ne zaman, bugün mü idrak edilecek?

Bugün İslam dünyası için büyük anlam ve manevi değere sahip olan bu özel gece idrak edilecek. Milyonlarca Müslüman dualar, ibadetler ve hayır işleriyle geçirerek manevi huzuru arayacak. İşte bugünkü kandile dair tüm ayrıntılar.

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BUGÜN KANDİL Mİ?

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece, Miraç Kandili bugün idrak edilecek.

"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.