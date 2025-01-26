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Bugün hangi kandil 2025? Miraç Kandili ne zaman, bugün mü idrak edilecek?

2025 yılına girmemizle birlikte İslam dünyası için önemli günlerden biri olan kandil geceleri merakla bekleniyor. Vatandaşlar bugün yani 26 Ocak Pazar gününün hangi kandil olduğunu araştırıyor. Regaip Kandili ile başlayan bu manevi yolculukta yılın ikinci kandili idrak edilecek. İşte bugünkü kandil hakkında tüm detaylar.

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 08:24 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 08:24
Bugün hangi kandil 2025? Miraç Kandili ne zaman, bugün mü idrak edilecek?

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    Bugün İslam dünyası için büyük anlam ve manevi değere sahip olan bu özel gece idrak edilecek. Milyonlarca Müslüman dualar, ibadetler ve hayır işleriyle geçirerek manevi huzuru arayacak. İşte bugünkü kandile dair tüm ayrıntılar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BUGÜN KANDİL Mİ?

    Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece, Miraç Kandili bugün idrak edilecek.

    "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

    İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı

    Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

    Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

    Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak

    Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 13 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak.

    Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Miraç Kandilinin önemi

    Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

    Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

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