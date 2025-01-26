Akşam ezanı kaçta okunuyor? 26 Ocak Pazar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri 2025

Miraç Kandili için oruç tutacak vatandaşlar iftar vakitlerini öğrenmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı 'nın 26 Ocak imsakiyesini merak ediyor. Kandil gecesiyle ilgili oruç tutma zamanı hakkında ise dini açıklamalar ve geleneğe dair bilgiler de önem taşıyor.

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Kandil Gecesinde Oruç Tutulmalı mı?

Kandil gecesinde tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gündür. Ancak, bazı İslam alimlerine göre kandil gecesinde oruç tutmak, o geceyi takip eden günle birlikte de yapılabilir. Dini açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Bu sebeple, kandil gecesi akşamdan önce oruç tutulabilir, ancak bunun en uygun zamanı, geceyi takip eden gündür.