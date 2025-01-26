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Akşam ezanı kaçta okunuyor? 26 Ocak Pazar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri 2025

Miraç Kandili'ni ihya etmek isteyen Müslümanlar oruç tutarak bu özel geceyi değerlendirmek için akşam ezanı ve imsak vakitlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlara imsakiye bilgilerini ve akşam ezanı saatlerini duyurdu. Miraç Kandili orucunu tutanlar akşam ezanı saatine odaklanarak iftarlarını gerçekleştirecekler.

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 16:03 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 16:03
Akşam ezanı kaçta okunuyor? 26 Ocak Pazar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri 2025

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    Miraç Kandili için oruç tutacak vatandaşlar iftar vakitlerini öğrenmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 26 Ocak imsakiyesini merak ediyor. Kandil gecesiyle ilgili oruç tutma zamanı hakkında ise dini açıklamalar ve geleneğe dair bilgiler de önem taşıyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bugün Akşam Ezanı Saat Kaçta?

    Kandil gecesinde oruç tutacak vatandaşlar için akşam ezanı saati büyük önem taşıyor. İşte bazı illerin akşam ezanı saati:

    İstanbul Akşam Ezanı: 18.20

    Ankara Akşam Ezanı: 18.07

    İzmir Akşam Ezanı: 18.33

    Tüm illerin akşam ezanı saati bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
    Kandil Gecesinde Oruç Tutulmalı mı?

    Kandil gecesinde tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gündür. Ancak, bazı İslam alimlerine göre kandil gecesinde oruç tutmak, o geceyi takip eden günle birlikte de yapılabilir. Dini açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Bu sebeple, kandil gecesi akşamdan önce oruç tutulabilir, ancak bunun en uygun zamanı, geceyi takip eden gündür.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Örneğin, "Receb'in ilk cuma gecesi" ifadesi, perşembeyi cuma akşamına bağlayan geceyi ifade eder. Aynı şekilde "Şaban'ın 15. gecesi" de, Şaban'ın 14. gününü 15. güne bağlayan geceyi anlatır. Bu durumda, kandil gecelerinde oruç tutanların, oruçlarını güneş batmadan önceki akşamdan tutmaya başlamaları da mümkündür.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Miraç Kandili, oruç tutmanın ve dua etmenin önemli bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Bu geceyi ihya etmek isteyenler, oruçlarını dikkatle takip ederek akşam ezanı saatiyle birlikte iftar yapabilirler.

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