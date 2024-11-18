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Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 30 yaralı

Eskişehir'de şoförünün hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralandı. Otobüs kazalarındaki artış dikkatlerden kaçmıyor. Peki vatandaşın hayatına mal olan otobüs kazalarındaki artışın nedeni ne? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 10:20 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 10:43
Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 30 yaralı

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Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde Ömer Yeşilyurt (43) idaresindeki 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi.

Devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ 30 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre yolculardan Nihat Yüceler'in (56) öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

OTOBÜSTE KAÇ KİŞİ VAR MI?
Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

OTOBÜS KAZALARINDAKİ ARTIŞIN NEDENİ NE?
Otobüs kazalarındaki artış dikkatlerden kaçmıyor. Peki vatandaşın hayatına mal olan otobüs kazalarındaki artışın nedeni ne?

Kazaların artışında üç temel sorun yatıyor. Bunların başında otobüs firmalarındaki kalifiye personel sorunu geliyor. Sektör, iyi eğitimli, tecrübeli ve donanımlı kaptan şoför bulmakta zorlanıyor. Nedeni de, şoförlerin sorumlulukları ve şartları ağır… Bunun karşılığında da elde ettikleri gelir düşük… Otobüs firmaları şoförleri mevsimlik işçi gibi çalıştırıyor. Yaz dönemi yolcu sayısının artmasıyla birlikte şoför talebi katlanıyor. Ancak kış döneminde bu oran yüzde 50 düşüyor. İyi ve tecrübeli isimler TIR kullanmaya ya da belediye otobüslerine geçiyor.

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İkinci sorun ise sektörde yaşanan yüzde 45'lik daralma… Uçak şirketleriyle rekabette zorlanan otobüs firmaları maliyeti düşürmek için personel ve araç bakım giderlerden kısıyor.

Üçüncü sorun ise denetimlerin hala yeterli düzeye ulaşmaması… Özellikle şirketlerin iç denetimlerinin daha fazla artması gerekiyor.

EĞİTİMSİZLER
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, sadece Türkiye'de değil dünyada şoför krizinin yaşandığını, iyi şoförlerin yurtdışına gitmeye başladığını söyledi. Yıldırım, "Şu anda eğitimsiz şoför sayısı çok fazla. Bugün yaşanan kazayı izlediğimizde görüyoruz viraja o şekilde giren biri otobüs şoförü olamaz. İyi şoförler ya belediyelere kaydı ya da yurtdışına gidip TIR kullanıyorlar. Çünkü bizim sektörde ortalama kaptan şoför maaşı 25 bin TL. Ama kamuda 40 bin alıyorlar" dedi. Şoförlerin 4.5-4.5 olmak üzere 9 saati aşmaması gerektiğini anlatan Yıldırım, "Ancak bazı firmalar personel sorunu olduğu için fazla mesai yaptırıyor. Yeterli eğitim yok üstüne bir de yorgunluk eklenince kazalar artıyor" diye konuştu.

Kafa kafaya facia

İÇ DENETİM ARTMALI
Ulaştırma Bakanlığı'nın 1 Ocak itibarıyla şehirlerarası yolcu otobüslerinde U-ETDS olan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ni zorunlu hale getirdiğini hatırlatan Yıldırım, "Bu yerinde bir uygulama fakat otobüslere şoförleri takip eden kameralar da eklenmeli. Avrupa'da şoförün yorgunluğu ya da dikkatsizliği anlık bu tip kameralarla takip ediliyor. Eğer şoför yorgun ve uygusuzsa tespit edilip araç kenara çekiliyor" ifadelerini kullandı.

Devletin her adımı denetleyemeyeceğinin de altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Otobüs firmaları iç denetimlerini artırmalı. Şoförlere eğitimler vermeli. Her ehliyeti olan şoför olarak alınmamalı. Devlet otobüs şoförlerini özel sınava tabi tutmalı. BDDK gibi Yolcu Taşımacılığı Düzenleme Kurulu kurulmalı."

Yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

KAZALARIN ÖNLENMESİ İÇİN NE YAPILMALI?
- Otobüs firmaları iç denetimlerini artırmalı
- Kaptan şoförlere ileri sürüş tekniklerine dair özel eğitim verilmeli
- Her ehliyeti olan şoför olmamalı, sınavdan geçmeli
- Yolcu Taşımacılığı Düzenleme Kurulu kurulmalı
- Otobüslerdeki şoförler özel kameralarla takip edilmeli.

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