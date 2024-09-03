Zonguldak’ta korkunç kaza: Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralı var

Bartın'dan Erzurum'a şehirlerarası yolcu taşıyan yolcu otobüsü Gökçebey yolu üzerinde tomruk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Bölgede adeta can pazarı yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kazada her iki aracın sürücüleri olay yerinde sıkışarak hayatını kaybetti. Ambulanslara alınan 23 yaralı, Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Zonguldak Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Bu olay hepimizi derinden üzdü. Otobüs ve kamyon şoförleri hayatını kaybetti, 23 yolcu yaralandı. Yaralı vatandaşlarımızdan 3'ünün durumu ciddiyetini koruyor" denildi.