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Elazığ'da korkunç kaza! 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk iş makinesinin altında kaldı

Elazığ'da bir şantiyede 16 ve 17 yaşlarındaki iki çocuğun ölümüne neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Şantiyenin güvenlik kameralarına yansıyan olayda çocuklardan birinin iş makinesini sürdüğü, diğerinin ise kapısına asılarak gittiği, geri geri giden iş makinesinin bir anda devrildiği ve 2 gencin son anda çıkmaya çalıştığı fakat başarılı olamayarak altında kaldığı görüldü.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 09:27 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 09:33
Elazığ’da korkunç kaza! 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk iş makinesinin altında kaldı

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Olay, önceki gün Sarı Çubuk köyündeki bir inşaat şantiyesinde çalışmalara devam edildiği sırada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, şantiye alanında kullanılan kepçenin devrilmesi sonucu Murat Ateş (17) ve Yusuf Gözel (16) ağır yaralandı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

2 gencin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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2'Sİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Ateş ve Gözel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İddiaya göre, kepçe operatörü lavabo ihtiyacını karşılamak için tuvalete gittiği sırada iki gencin kepçeye bindiği ve kepçenin devrildiği öğrenildi.

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KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI
Şantiyenin güvenlik kameralarına yansıyan olayda; gençlerden birinin iş makinesini sürdüğü, diğerinin ise kapısına asılarak gittiği, geri geri giden iş makinesinin bir anda devrildiği ve 2 gencin son anda çıkmaya çalıştığı fakat başarılı olamayarak altında kaldığı görüldü.

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