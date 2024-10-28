11 kişinin öldüğü otobüs kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Şoför "asli kusurlu"

Makine ve elektrik mühendisleri ile trafik bilirkişilerinden oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti, hazırladıkları raporu kaza soruşturmasını yürüten Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Ankara Polatlı'daki otobüs kazası (Takvim.com.tr/Arşiv)

Bilirkişiler raporu, takograf kayıtlarının yanı sıra aracın yola ilk çıktığı andan kaza anına kadarki PTS kayıtları, güzergahtaki kamera kayıtları ile otobüsün giriş yaptığı benzin istasyonu ve dinlenme tesislerindeki kameraları inceleyerek hazırladı.

EN AZ 3 SÜRÜCÜ İLE SEYAHAT BAŞLAMALI

Raporda, seferde "24 saat süresince bir sürücünün aralıklarla en fazla 9 saat sürüş yapabileceği" kuralının dikkate alınmadığı, dolayısıyla en az 3 sürücü ile seyahate başlanmadığı belirtildi.