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11 kişinin öldüğü otobüs kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Şoför "asli kusurlu"

Ankara Polatlı yakınlarındaki kazaya ilişkin bilirkişi raporunda, kazanın temel nedeninin, hayatını kaybedenlerden olan otobüs şoförü Çetin Karayel'in şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymaması olduğu tespiti aktarıldı.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 16:48 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 17:13
11 kişinin öldüğü otobüs kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Şoför asli kusurlu

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Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında 9 Ağustos 2024 sabahı köprü ayağına çarpan otobüsteki 11 kişinin ölmesi, 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin bilirkişi raporunda, kazanın otobüs şoförü Çetin Karayel'in şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamasından kaynaklandığı belirtildi.

Makine ve elektrik mühendisleri ile trafik bilirkişilerinden oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti, hazırladıkları raporu kaza soruşturmasını yürüten Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Ankara Polatlı'daki otobüs kazası (Takvim.com.tr/Arşiv)Ankara Polatlı'daki otobüs kazası (Takvim.com.tr/Arşiv)

Bilirkişiler raporu, takograf kayıtlarının yanı sıra aracın yola ilk çıktığı andan kaza anına kadarki PTS kayıtları, güzergahtaki kamera kayıtları ile otobüsün giriş yaptığı benzin istasyonu ve dinlenme tesislerindeki kameraları inceleyerek hazırladı.

EN AZ 3 SÜRÜCÜ İLE SEYAHAT BAŞLAMALI
Raporda, seferde "24 saat süresince bir sürücünün aralıklarla en fazla 9 saat sürüş yapabileceği" kuralının dikkate alınmadığı, dolayısıyla en az 3 sürücü ile seyahate başlanmadığı belirtildi.

Ankara Polatlı'daki otobüs kazası (Takvim.com.tr/Arşiv)Ankara Polatlı'daki otobüs kazası (Takvim.com.tr/Arşiv)

Araç üzerinde incelemeler, kaza tespit tutanağı, takograf kayıtları, olay yeri krokisi ve tanık beyanının değerlendirildiği ifade edilen raporda, "kazanın temel nedeninin sürücü Çetin Karayel'in kazaları önleme ve trafik güvenliği adına, otobüsünü sevk ve idare ederken, yüksek özen gösterme yükümlülüğüne aykırı davranarak, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemesi" olduğu bildirildi.

ŞOFÖR KAZADA "ASLİ KUSURLU"
Raporda, dosyadaki kaza görüntülerinin de arasında bulunduğu delillerden anlaşıldığı üzere, araç seyrettiği sırada yalpaladığı, arkadan gerisinden gelen araç sürücüsünün, otobüs şoförünü uyarmak amacıyla selektör yaptığı, yolcuların ise ifadelerinde sürücünün uyuduğunu beyan ettikleri aktarıldı.

Ankara Polatlı'daki otobüs kazası (Takvim.com.tr/Arşiv)Ankara Polatlı'daki otobüs kazası (Takvim.com.tr/Arşiv)

Aklıselim, tecrübeli, tehlike ve riskleri öngörebilecek durumdaki şoförün aracın yük ve teknik özelliğine; görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uymadan seyretmemesi gerektiği ifade edilen raporda, şoförün ilerisindeki yol ve trafik durumuna yeterli ölçüde dikkatini veremediğinden aracının kontrolünü kaybettiği bildirildi.

Ankara Polatlı'daki otobüs kazası (Takvim.com.tr/Arşiv)Ankara Polatlı'daki otobüs kazası (Takvim.com.tr/Arşiv)

Otobüsün şeritten çıkarak orta refüje düştüğüne dikkat çekilen raporda, "(Şoförün) Aracının fren tertibatını kullanmaya fırsat bulmadan Olukpınar Köprüsü ayaklarına çarpmasıyla sürücü müteveffa Karayel'in soruşturma konusu trafik kazasının meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu anlaşılmıştır." tespitine yer verildi.

Otobüsün son görüntüsü ortaya çıktı

Ağrı'dan İzmir'e hareket eden Karayel, yönetimindeki 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü 9 Ağustos saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir otoyolunun Eskişehir istikameti 53. kilometresi Sincan ilçesi Olukpınar mevkisinde yoldan çıkarak bir köprünün beton kolonuna çarpmıştı.

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Ankarada feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı varAnkarada feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ankarada feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı varAnkarada feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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