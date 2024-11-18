SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul Beşiktaş'ta bir binada yangın! 10 kişi mahsur kaldı

İstanbul Beşiktaş’ta bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Aşırı dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 14:42 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 14:49
İstanbul Beşiktaş’ta bir binada yangın! 10 kişi mahsur kaldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Edinilen bilgiye göre Beşiktaş Konaklar Mahallesi'nde 4 katlı binanın girişindeki elektrik panosu saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Panodan zaman zaman alevler yükselirken, binanın tamamı dumanla doldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Bazı vatandaşlar itfaiye gelen kadar yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

Beşiktaş'ta korku dolu anlar (İHA)Beşiktaş'ta korku dolu anlar (İHA)

Beşiktaş'ta bir binada yangın!


DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI, VATANDAŞLAR CAMDAN KURTARILDI
İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken yangında mahsur kalan 10 kişi merdiven aracıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale etti. Elektrik panosundan çıkan yangında çıkan dumanların gökyüzünü kapladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca, mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anları da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Bir anda başladı 10 kişi mahsur kaldı (İHA)Bir anda başladı 10 kişi mahsur kaldı (İHA)



"YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİK"
Yangını gören Emre Kılıç, "Kofradan çıkan yangından sebeple alev büyüdü. O esnada doğal gaz borusu ve elektriğe baktık. Sonra yerden taş alarak kapıyı kırdık. Ondan sonra da içerideki yangın tüpüyle müdahale ettik. Ama söndürmeye çalıştığımızda daha fazla alev aldı. En sonunda biraz hafiflettiğimizde zaten itfaiyeye gelmişti. Yukarıda insanlar vardı. Evet mahsur kalanları itfaiye kurtardı. 10 kişi çıktı" dedi.

Beşiktaş'ta yangın (İHA)Beşiktaş'ta yangın (İHA)



"YÜKSEK ŞİDDETTE SESLER ÇIKTI"
Yangında mahsur kalan Nurgün Doğan, "Yüksek şiddette sesler çıktı. Daha sonra biz de koridora çıkmaya başladık. Yoğun bir siyah duman çıkmaya başladı. Hemen yangın merdivenden biz tahliye olduk ama tahliye olamayanlara itfaiye destek oldu" diye konuştu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ebru Eroğlu ve 3 teğmene tebligat gitti! Kılıçlı korsan yeminin altındaki planlı sinsilik ve fitili ateşleyen anons: 175 devresi sahaya
Bebek katili Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Ne kadar ceza isteniyor?
Türk Telekom
Askeri harekat öncesi arka kapı diplomasisi! Ankara - Şam hattına takoz koyanlar kim? Başkan Erdoğan’dan Esad’a tarihi uyarı
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20’de Gazze’nin sesi olacak
Biden füze desteğiyle Trump’ın kucağına savaş bombası mı bırakıyor? Kremlin açıkladı: Ukrayna değil ABD saldırısı sayarız
Yenidoğan Çetesi elebaşı Fırat Sarı giydiği beyaz ceketle ne mesaj vermek istiyor? İşte aylık geliri
Milli yıldız Fenerbahçe yolunda!
EMEKLİ ZAMMINA 4 TAHMİN | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kurluya zam hesabı
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Son gün ne zaman? Bakanlıktan açıklama geldi!
Galatasaray Trabzonspor’un yıldızını istiyor! Takas + para
İzmir’deki 5 kardeşin ölümü hakkında özel ekip! Başkan Erdoğan’dan talimat: Almayan aklı sorgulamak lazım
Fenerbahçe’den yeni plan! Talisca olmazsa 2 yıldız gelecek
Eskişehir’de yolcu otobüsü takla attı: 1 ölü 42 yaralı! Şoför gözaltında | Yaralanan yolcu o anları anlattı: Uyandığımda takla atıyorduk
Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza kanca! İrfan Can Kahveci derken...
SON DAKİKA