İstanbul Beşiktaş’ta bir binada yangın! 10 kişi mahsur kaldı

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Edinilen bilgiye göre Beşiktaş Konaklar Mahallesi'nde 4 katlı binanın girişindeki elektrik panosu saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Panodan zaman zaman alevler yükselirken, binanın tamamı dumanla doldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Bazı vatandaşlar itfaiye gelen kadar yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

Beşiktaş'ta korku dolu anlar (İHA) Beşiktaş'ta bir binada yangın!

DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI, VATANDAŞLAR CAMDAN KURTARILDI

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken yangında mahsur kalan 10 kişi merdiven aracıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale etti. Elektrik panosundan çıkan yangında çıkan dumanların gökyüzünü kapladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca, mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anları da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.